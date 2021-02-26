【8.31太子站】16歲男生悼念活動後被捕　涉訛稱與同學晚膳被控圖誤導警員

▲ 13歲男生被控誤企圖導警務人員罪，案件今於西九龍裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

2020年8月31日有人在港鐵太子站發起悼念活動，16歲男生一個月後遭警拘捕，涉向警員訛稱當晚與同學在旺角晚餐，被控1項企圖誤導警務人員罪。案件今（26日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件。案件押後4月13日再訊，被告保釋候訊，其間須守宵禁令。

被告為16歲男學生，被控1項企圖誤導警務人員罪。控罪指，被告於2020年9月28日在旺角警署3號接見室內明知地提供虛假資料，即被告聲稱2020年8月31日晚與同學在旺角區晚餐，但事實上被告當晚並沒有與同學晚餐，企圖誤導警員10354。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件。裁判官將案件押後4月13日再訊，被告獲准以現金2,000元保釋候訊，其間每晚10時至早上7時須守宵禁令。

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記者：王仁昌