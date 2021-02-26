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【名潮食館群組】負責清潔員工曾咳嗽或屬源頭　張竹君：已出現超級傳播

社會 17:27 2021/02/26

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尖沙咀名潮食館群組累計有30人染疫。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（26日）新增24宗確診個案，涉及12女12男，年齡介乎6至70歲，包括6宗輸入個案、18宗本地個案，當中感染源頭不明個案有1宗，累計個案達10,951宗。當中K11 Musea名潮食館5名員工及1名緊密接觸者，亦有5名食客和1名緊密接觸者確診（個案編號：10929、10932、10937至10942、10945、10948、10950、10951），群組累計11名食客、5名工作人員及3名緊密接觸者確診，而其中1名緊密接觸者經追蹤後找到；另外亦有7名食客、2名緊密接觸者和2名員工初步確診，即累計有30人染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，11名確診食客有10人於2月19日到名潮食館午膳，經搜集資料後發現當時有20多枱、涉及76人曾於下午12時至3時期間到該處午膳，連同初步確診個案，有8枱食客已中招。她又指，該餐廳1樓擺放7張枱、地下有10多張枱，食客主要在地下用膳，他們之間距離較近，相信已出現超級傳播。

懷疑其中一名負責清潔的工作人員是感染源頭，在2月18日出現咳嗽，當日沒有上班，惟2月19日上班至下午4時，期間曾負責收拾餐桌和食具，但因病情較差現時危殆，目前未能向當事人了解接觸史。

張竹君又指稱，名潮食館的員工確診，負責送餐具到廚房等，懷疑該員工或殘留飛沫傳播：

戴口罩可幫減低，但始終是密室，未必100%防止到，因為她都有咳。

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記者：陳子謙

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