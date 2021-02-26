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【12港人案】16歲被告被加控不依期歸押罪　續還押至3底月再訊

社會 17:28 2021/02/26

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12港人案中其中一名未成年被告，今於九龍城裁判法院再提訊。(經濟日報資料圖片)

12港人涉於去年8月偷渡台灣，在內地水域被截獲，其中兩名未成年被告獲當局不予起訴，並移交香港警方處理。兩人在內地扣查期間，缺席本港聆訊被通緝，其中1名被告早前回港，完成檢疫隔離並提訊，還押至今（26日）於九龍城裁判法院再訊。被告被加控1項不依期歸押罪，其案件押後至3月29日，準備轉介至區域法院的文件，期間續還押候訊。

被告案發時16歲，被控有意圖而企圖縱火及管有攻擊性武器2罪。控罪指他於2019年10月14日在旺角警署外企圖用火損壞旺角警署，另被控於同日在住所內管有用啤酒瓶製成的3個汽油彈。

案件今再訊，被告被加控1項不依期歸押罪。裁判官鄭念慈將案件押後至3月29日，以準備轉介至區域法院的文件。被告申請保釋被拒，續還押候訊。

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記者：林欣樂

遊行集會 罪行 旺角 縱火 九龍城

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