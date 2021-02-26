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【初步確診】元朗「傷心酸辣粉」廚師染疫　16歲男生傳染期曾與同學到訪3個體育館

社會 17:41 2021/02/26

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新增逾20宗初步確診個案。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（26日）新增24宗確診個案，涉1宗不明源頭個案，6宗輸入個案，其餘18宗與本地個案有流行病學關連，年齡由6至72歲，12男12女，累計10,951宗確診個案。

另有20多宗初步確診，包括7名K11 Musea名潮食館食客，累計30人染疫；疫情至今共錄得43宗屬變種病毒個案。傳染病處主任張竹君、副政府資訊科技總監黃志光和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代詳情。

2月26日開始疫苗接種計劃，即看疫苗副作用:

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張竹君提到，初步確診中，有7人源頭不明，包括一名22歲女子，她在紅磡德萃幼稚園擔任文職工作，在接待處負責帶領學生進入班房。她居住在東涌逸東一邨祿逸樓，衞生署已呼籲學校停課及進行大清潔，其他人士須進行檢測。詳情即看：【下一頁】

初步確診個案包括一名16歲男生，居住在油麻地彌敦道金勳大廈，傳染期有與同學聚會，包括曾到訪3間體育館，分別在順利、北河街及調景嶺體育館。

29間疫苗接種中心地址，即看：

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另有一名38歲男子，在元朗裕景坊祥發大廈「傷心酸辣粉」分店工作，沒有病徵，曾在本月15日進行檢測，當時呈陰性；本月25日再進行檢測，結果呈陽性。他居住在土瓜灣燕安街。

K11 Musea名潮食館添多名員工和食客中招　群組累計30人染疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文

 

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