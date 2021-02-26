【非禮判囚】71歲花王涉非禮智障女囚14個月　官指事主事後敵視年長男性 

▲ 71歲花王涉非禮智障女，今於西九龍裁判法院被判監14個月。(經濟日報資料圖片)

71歲花王涉於快餐店認識智障女子後，藉按摩名義帶她到時鐘酒店侵犯。涉案花王早前承認1項猥褻侵犯他人罪，今（26日）於西九龍裁判法院被判監14個月。裁判官指，創傷報告指事主受事件影響，與父親關係變差，對年長男性敵視，與異性相處時感不安，雖然接納被告不知道事主為智障人士，但被告藉按摩行事，令事主不知就範，認為不存在任何減刑因素。

被告蘇永標（71歲）早前承認1項猥褻侵犯他人罪。辯方求情時指，被告有真誠悔意及羞愧，而被告於性方面沒有特別問題，並得到家人支持。被告兒子求情信亦指，事件與父親過往行為不一致，望法庭接納事件屬單一事件，又指被告案發時不知道事主精神上無行為能力。

辯方又指被告案發時有使用避孕套，裁判官對此表示質疑，指控方案情並沒有提及。辯方指事主錄口供時提及被告使用膠製物品，控方已同意是避孕套。控方表示同意，裁判官亦接納說法。

裁判官判刑時指，事主為精神上無行為能力人士，法庭須判處阻嚇性刑罰，以表達公眾厭惡。創傷報告指出，事主受明顯影響，與父親關係變差，對年長男性敵視，與異性相處時感不安，雖然辯方指被告不知道事主精神上無行為能力，但被告藉按摩行事，涉及利誘事主，令事主不知就範，案件不存在任何減刑因素，判即時監禁14個月。

案情指，當時69歲被告於2019年5月底在快餐店內結識事主X，X為店內員工。被告於同年6月5日帶X到酒樓飲茶，及後藉按摩名義帶X到荃灣一時鐘酒店，被告要求X脫下衣服按摩，被告亦脫下自己的衣服，被告觸及X私處，X拒絕，被告再次聽到X表示拒絕後停止。

被告事後送X返家，X將事件告知母親，家人諮詢社工後報警，被告於6月14日被捕，警誡下被告保持緘默。X為輕度智障人士，屬法定精神上無行為能力人士，X在認人手續中未能認出被告。鑑證科檢驗證物後，在X的內衣上發現相信屬於被告的DNA。

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記者：王仁昌