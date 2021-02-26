【最好陪伴】準媽咪推出新歌談親情感受良多　余香凝憑歌寄意婚後更重視親情

▲ 余香凝跟鮑起靜一起拍攝微電影。

去年底榮升人妻的余香凝（Jennifer）相隔一年推出新歌《最好陪伴》，此歌是她跟鮑起靜主演的微電影《日子總有我陪伴你走》的主題曲。這位準媽媽在歌中大談「親情」，Jennifer希望藉新歌提醒大家要珍惜人與人之間的關係。

她說：「不可以等，因為等的話可能會錯過一些東西，就算物轉星移，好多事會變，事物會變舊，人會離去，但感情是不會變。」

早前Jennifer到錄音室為新歌錄音，首次跟金像獎音樂監製戴偉合作的她表示這首歌演繹充滿挑戰性，她說︰「聲音上很難控制，要好像說話一般，但又不可以似讀書，細說故事，非常難掌握。而這首歌某些高音位激動位，又不可以太激動。」

▲ 余香凝新歌大談親情。

Jennifer坦言唱這首親情歌時感受良多，令她更要珍惜親人，她說︰「長大後我經常會想，爸爸媽媽年紀愈來愈大，時間會不會是倒數中呢？其實這想法是好消極，我們要積極去想，時間流逝，要趁這個時候陪他們多些，跟他們做想做的事情。」

提到親情，Jennifer坦言婚後有更深入的睇法，令她更重視親情，她說︰「親情有昇華，因為不止自己原生家庭，還有老公那邊的家庭，而且我和老公也組織了家庭，令我覺得有更多人與人之間感情要去珍惜，因為你遇到另一家人，以前大家互不認識，冇血緣關係，他們當你是一家人，所以要更加珍惜。」

▲ 婚後的余香凝對親情另有睇法。

同時要兼顧家庭和工作，Jennifer自言分配時間不是太好。

她說︰「因為要工作，而且有不同朋友，還有自己屋企人，特別是我婆婆，我唱呢首歌都有想起她，她年紀開始大，有時會想好久冇見婆婆，但放假會選擇約朋友，所以要提醒自己，你想起就要立即去搵，未必一定要去見面，打電話給她，總好過你甚麼都沒有做。」