【疫苗接種】官涌體育館逾400人已接種新冠疫苗　3人因過敏或其他原因未能接種

▲ 市民到官涌市政大樓接種中心接種。 （梁偉榮攝）

新冠疫苗接種計劃今日（26日）展開，其中在官涌體育館新冠疫苗接種中心，今早陸續有已預約的市民到場接種科興疫苗。有份營運的香港私人執業醫生協會，其代表郭寶賢醫生表示接種中心今早運作順暢，截至下午約1時半，已為逾400名市民接種，其中有3人因為有禁忌症故未能接種，其餘人士接種後沒有不良反應。

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位於官涌體育館新冠疫苗接種中心由尚至醫療集團及香港私人執業醫生協會共同營運。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆、私人執業醫生協會代表郭寶賢醫生，以及尚至醫療集團代表何學工醫生今日中午亦到場視察，並即場接種科興疫苗。其中劉宇隆表示打針後感覺良好，呼籲市民要盡快接種。詳情即看：【下一頁】

郭寶賢指出，疫苗接種中心今早運作順暢，中心今日有約1,200人預約，截至下午1時多，已為逾400名市民接種，其中有3人因為有禁忌症，包括過敏、短時間內曾接種其他疫苗等，故今日未能接種，其餘人士接種後全部無不良反應。

郭表示中心有14個接種點，現時每日為市民接種約1,000劑，以人手及空間來說，上限是每日2,500劑，若日後運作順利，希望可以開放更多名額，又希望政府其後可以放寬有關政策，讓市民可以即場登記接種。

何學工表示，選擇今日接種疫苗是希望可以做一個示範，讓市民對疫苗有信心。他續指，有約100名醫護表示希望可以協助接種，但由於要確保所有醫護有培訓，首兩周會安排5至6名醫生當值，專門負責監察接種的情況，如市民在接種後有出現休克或呼吸不順的問題，會被安排到病區監測；另每更約有20名護士分別負責接種疫苗、在休息區協助病人以及監場等。

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記者：郭詩詩