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薛家燕元宵節隔空與男友團圓　榮升「家燕嫲嫲」最想女兒拍拖

娛樂 18:23 2021/02/26

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薛家燕元宵節隔空與男友團圓，榮升「家燕嫲嫲」最想女兒拍拖。

榮升「家燕嫲嫲」的薛家燕最近為廚具品牌擔任代言人，並選於今日（26日）元宵佳節舉行簽約儀式，家燕姐高興地謂：「踏入牛年，我真的幾旺，可以做嫲嫲，又為廚具品牌擔任代言人。」

簽約儀式上，家燕姐示範香煎蘿蔔糕，寓意『步步高升』，家燕姐說：「好開心可以做到廚具品牌代言人，品牌送了一個招牌鐵鑊和高速煲給我，用來炒餸夠鑊氣！這合我『爆紅』哈哈。」

而高速煲則適合家燕姐為媳婦煲湯水：「夠晒火喉！一知道新抱懷孕，我翌日早上8點就起床，到處問人應該煲甚麼湯給她喝。以前我懷孕時，足足重了40磅，不過新抱說現在進補要循序漸進，要懂得揀飲擇食。」

談到牛年大旺，李居明更指家燕姐今年紅鸞星動、新抱有喜，她坦言現在最希望女兒早日找到如意郎君、開枝散葉，家燕姐笑說：「最想兩個女快點拍拖！今年我會接少點工作，因為要湊孫！女兒兼經理人珊珊減少工作，就可以多點時間去拍拖。」

另外今日元宵佳節，家燕姐當然會跟男友隔空談情慶祝，家燕姐笑著說：「我已經買了湯圓，今晚跟他隔著個『芒』（熒幕Mon）一起吃。雖然係隔住個『芒』食，但我陪住他食，湯圓都特別甜呀！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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