【源頭不明】政府收緊檢疫安排　源頭不明個案發病前7天密切接觸者須檢疫

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府將收緊檢疫安排。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，政府將收緊檢疫安排，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去數星期看到確診數字有下降趨勢，但每日仍然維持10至20宗個案，當中不少涉源頭不明個案，故正研究多個方案加強緊密接觸者安排，預計未來一、兩天會實行。

張竹君指，若患者屬於本地源頭不明個案，目前會將患者在發病日前2天定為傳染期，期間接觸的人士須隔離檢疫，但患者沒有病徵，有可能在潛伏期曾與另一名未找出的患者緊密接觸後受到感染，亦有可能在病發前7至10日曾緊密接觸一名患者，故將更改密切接觸者送入檢疫中心的準則，其在發病日計起7天前的密切接觸者，都須送入檢疫中心。至於有關連個案，則會維持以前的安排。

此外，目前若工作場所出現2宗或以上個案，會列入強制檢測範圍，張竹君指，發現有些公司出現傳播，雖然已將患者的緊密接觸者送檢疫中心，但有時仍有非緊密接觸者確診，故收緊檢測安排當工作場所只要出現一宗個案，就會發出強制檢測公告。

她續指，目前患者初步確診時，才將其同住家人當作密切接觸者送入檢疫中心，惟期間會有半天遲緩，等待測試報告，故很多懷疑個案時已出現病徵，希望可以將其家居接觸者檢疫中心3天，若懷疑個案最終確診，就要繼續接受檢疫；若懷疑個案獲陰性結果，就會送會檢疫中心，3天後仍屬陰性就可以離開。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙