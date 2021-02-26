樹仁大學校監胡鴻烈101歲壽辰副校監胡懷中發公開信　節約不鋪張原則謝絕籌辦祝壽會

▲ 學校師生將透過Zoom向校監胡鴻烈拜壽。（仁大提供）

樹仁大學校監胡鴻烈的101歲壽辰，適逢大學慶祝創校50周年，副校監胡懷中向仁大學生、教職員和校友透過書信分享心聲，而學校師生將透過Zoom向校監拜壽。

胡懷中指，今天是元宵佳節，也是校監胡鴻烈的101歲壽辰。疫情下難以安排聚會，有不少朋友、校友和同事透過Zoom向校監祝壽。他指，一如往常，一家為胡鴻烈備上最愛吃的糖醋松子魚，奉上生日蛋糕，團圓慶祝。

他提及，去年不少同學、教職員、校友和社會賢達，提議籌辦校監的百歲壽辰祝壽會。胡鴻烈囑咐胡懷中感謝各界關心，但本著低調節約不鋪張的原則，並謝絕好意。

壽辰是個人的事，胡懷中指胡鴻烈不希望勞師動眾。樹仁今年迎來50周年校慶，卻是眾人耕耘玉成的成果，值得齊來紀念。胡懷中稱，50年前，當校長鍾期榮、校監胡鴻烈決定創校時，他正在讀高中，那時並不知道創立一所大專學院是何其艱鉅的事業。

我僅記得，校長在傾囊辦學之時，曾對我說：「放心，你讀大學的學費是有準備到的」，擔保兼顧我攻讀大學所需。我負笈美國多年，在1985年回港加入樹仁服務，才體會到「育人」工作之任重而道遠。樹仁校訓「敦仁博物」，是單純而深刻的做人道理，堅守道德價值「不變」，同時追求學問的道路上迎「變」創新。

胡懷中表示，鍾期榮校長在創立樹仁之時，有感當時的大專教育偏重傳播知識，而忽略培養學生的德性。故此，取名「樹仁」，提倡以「仁」為樹仁核心價值，著重樹立同學為人處世的正確觀念。「敦仁」蘊含敦厚、仁愛、正直、誠實、節儉等美德；要以嚴律己，以寬厚誠信待人，做到「己欲立而立人，己欲達而達人」。對於傳承「仁」的堅持，樹仁恆久不變，是一切發展的根本。

他又提到，胸懷遠大志向和正確價值觀，學生亦須裝備知識及技能，成為社會棟樑，貢獻力量。在「敦仁」的同時，樹仁積極提倡學問上迎變求精。過去 50 年間，樹仁配合社會發展，設立了不同的學科，在「博物」的過程中努力創新。近年著手重塑樹仁博雅教育、推動「數碼人文」，將資訊和數碼科技逐步應用到教學和研究上，裝備學生應對未來的挑戰。

適逢慶祝創校50周年，胡懷中表示，正好是訴說樹仁故事時。是次校慶主題為「敦仁如一 博物致新」，正好道大學過去半世紀的「變」與「不變」。50周年誌慶標誌採用綠、橙兩主色。綠色源於樹木，象徵青蔥幼木在校內壯茁成長，成才德兼備的社會棟樑，寓意樹仁大學為家國盡力育苗。橙色寓意碩果纍纍，過去50年培育無數人才。橙色配以九十度直角的形體變化，顯示樹仁大學立足50年的歷史基石，擇善固執。

在未來一年，仁大將會舉辦一系列的校慶活動，重温大學發展成長路，探索無窮創新機遇，凝聚多年校友師生。當中活動將有不少新的嘗試，期望樹仁上下踴躍參與，從中有所得著：

常言道：「十年樹木，百年樹人。」校監常說：「樹『仁』是一代一代人的事」。在教育工作的實踐中，我們看到要真正樹「仁」，需要點點滴滴， 一代一代地傳承。既須堅持，亦復創新，還得不斷努力，願共勉之。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜