【浪子回頭】曾玩失蹤一腳踏兩船自認渣男　港青患腦炎後為愛侶學做好男人

▲ 栢淳經歷兩次背叛情傷後封閉自己，變得用情不專，一直到急病後與女友患難見真情。

怎樣才算是好男人？10多年前的張栢淳，相信是沾不上邊。自少父母離異、成長環境缺乏溫暖，栢淳很早就初嘗愛情滋味，專一相待卻換來兩次背叛情傷，令他開始封閉自己，會對女友說謊、出軌、玩失蹤，傷透另一半的心。一直到他發急病，足以危及性命，此時只有一個女孩守候在旁，開始使他慢慢轉變，而這個人就是他現在的太太，靖娸。

▲ 栢淳和靖娸識於微時。（受訪者提供）

栢淳和靖娸在教會識於微時，讀中學的栢淳會彈琴、彈結他，吸引不少異性，靖娸也不例外，覺得他很有才華。慢慢二人就從朋友昇華至男女關係，再不久，靖娸發現男友很不專一，會認識不同女生，又隱瞞自己有女朋友，經常不聽電話。

栢淳是靖娸的初戀，在溫暖家庭下長大的她直言，小時候不拍拖是因為不想浪費時間，但要拍拖就會認定對方。相反，對於當時的栢淳來說，靖娸卻不是唯一：

我以前會不聽電話、講大話，跟她說回到家，但其實是跟另一個女孩在一起。她是「長存」、不會走，我把她當「神主牌」放在家中。

飽歷情傷致用情不專：Hurt人好過被Hurt

導致栢淳用情不專，是因為單親家庭下成長，會令他覺得「結婚等於離婚，那何必要結？」也因為跟靖娸一起前經歷過的兩次情傷，使他面對認真的愛情時選擇卻步：

以前有兩個女朋友，反而我對他們很專一，換來的是背叛。她們一腳踏兩船，專一有甚麼用？與其我被分手、被Hurt，不如我講分手、我Hurt人更好。

一直到讀大學一年級時，他突然頭痛欲裂，入院即確診腦膜炎。當時陪伴在他身邊的只有靖娸。靖娸憶述自己完全不知發生甚麼事，甚麼都不懂得做，只是感到害怕，全因親眼目睹另一位同齡男病人一樣患上腦炎，但只是遲了一星期入院，就很快惡化至半身不遂。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

在栢淳入院治療一個月期間，靖娸每天下午都會去醫院探望他：

見到他在病房辛苦到哭出來，我也很無助。我會走出病房才哭，不想令他有更大壓力，盡量都想支持他。

而在那段時間，栢淳也感受到女友、教會好友的支持，同時腦海中不斷回想起拍拖時的所作所為：

跟她拍拖時覺得，就算她現在再專一、再好，以後都會背叛我，我不會投放太多感情。但去到留院時，真的所有女孩沒有出現，只有她一個。

栢淳自覺內疚，久而久之認為自己真的很「渣男」，也感到是一個解脫，開始想為女友改變。

開始明白甚麼是愛，學習接受和輸出這份愛。我開始慢慢改變，不想做回以前的自己。學專一，讓所有人知道自己有女朋友，在網上公開和她的合照，令她有安全感、覺得尊重她的身份。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

接受治療期間，栢淳因注射類固醇副作用導致皮膚變差，外貌轉變使他不願照鏡，自信心低落，而靖娸一直支持他，笑言不是很介意外貌轉變：

不是很看外表，一個人不會永遠停留在一個moment。信仰令我覺得，一個人不是單憑自己力量去改變，也要靠其他人。

靖娸鼓勵他一起跑步，由3公里跑到5公里，再跑馬拉松，慢慢養成栢淳做運動的習慣。栢淳之後發奮讀書，又報讀中大社工碩士，畢業後加入香港路德會社會服務處，構思出WeCycle計劃，由一班戒毒人士帶領單車導賞團，助人徹底脫毒，在剛過去一年更獲得香港紅十字會「香港人道新力量2020」獎項。

▲ 栢淳感謝太太給他一個家。（黃建輝攝）

任職特殊學校老師的靖娸稱，自己與老公的工作性質很像，都是「對人工作」，目標一致，是要用生命去幫人。婚後靖娸懷有第二胎，預計今年5月出生，一家四口相當溫馨，而栢淳也很感謝太太為自己帶來一個家：

上帝的愛令我認識太太，太太給我很大改變就是她給了我家庭，以前從來不覺得需要家。

有關栢淳的個人經歷，詳見：【堅持到底】破碎家庭長大荒廢人生會考得5分 港青腦炎險死後中大畢業成戒毒社工

同場加映：【TOPick診症室】港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱 輔導心理學家揭與家庭問題有關

愛情路上要遇到「對的人」從來都不是一件必然的事，幸福的背後或者會經歷多個「錯的人」甚至是「渣男」。輔導心理學家表示，拍拖總會遇到很差的對象有可能是因為原生家庭的影響，導致影響個人的價值觀及戀愛觀。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick



TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳昊淋