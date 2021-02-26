【認阻礙罪】涉旺角馬路放置垃圾　男生認公眾地方造成阻礙候判

▲ 18歲男生今於九龍城裁判法院承認在公眾地方造成阻礙罪，准保釋候判。(經濟日報資料圖片)

去年5月有人在旺角聚集及堵路，1名18歲男生涉與另外兩名男童在馬路上放置一袋垃圾。涉案18歲男生被控1項在公眾地方造成阻礙罪，今（26日）於九龍城裁判法院認罪，裁判官指被告手當時戴上防𠝹手套等，不接納被告一時魯莽犯案的說法，押後至3月19日判刑，以索取感化及社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告周天浩（18歲；應屆DSE考生），今承認1項在公眾地方造成阻礙罪，控罪指他於2020年5月10日在旺角山東街59號外車道，無合法權限或解釋而陳列或留下3袋垃圾，對人或車輛造成阻礙、不便及危害。

辯方今求情指，本案案情輕微，沒有造成任何財物損失或意外，控方亦同意，案發時馬路上沒有車輛。被告本來不認識另外2名男童，一事愚蠢而犯案，並沒有任何預謀，更沒有藏有工具，僅隨手拾起一袋垃圾。被告母親撰寫求情信指，被告行為魯莽，希望他能完成DSE考試，要求法庭先索取感化及社會服務令報告。

裁判官鄭念慈指，基於相片顯示被告當時的衣著，以及手戴防𠝹手套，不接納被告是一時魯莽犯案，更質疑被告怎會沒有準備。裁判官押後至3月19日判刑，以索取感化及社會服務令報告，被告准保釋候判。

案情指，有人在社交媒體呼籲他人於2020年5月10日，在商場參與「和你shop」及「和你sing」活動。當日多區商場均有上述活動，示威者及後轉往旺角街頭聚集、叫喊口號及堵路等。逾100名示威者當晚在彌敦道及山東街交界一帶聚集，警方進行巡邏時，發現身穿黑衣、戴口罩的被告及另外2名男童有可疑。及後，警員看見3人從行人路上拾起垃圾袋，並放置到馬路上，3人隨即被捕。

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記者：林欣樂