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【育兒心得】兄弟姊妹爭寵互妒　社工教路手足和睦有「心」法3部曲　

育兒經 19:20 2021/02/26

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兄姐還是弟妹都強烈需索父母的愛，有時會出現爭寵、妒忌。（i-stock圖片）

家庭是首個塑造孩子性格和特性的一個地方，家長總想孩子們學會相親相愛、和睦共處，但現實偏偏不少是彼此爭寵互妒。爸媽要明白每個孩子都是獨特的，不論是兄姐還是弟妹，他們都強烈需索父母的愛，大家可參考以下手足和睦三部曲，促進孩子們的手足之情。

1. 耐「心」等︰必即時介入，讓孩子嘗試解決

手足爭吵，離不開哭叫及互相投訴，例如「哥哥唔同我玩」，「妹妹整亂我的玩具，我唔同佢玩」，一人一句，父母為免投訴變得複雜或不可收拾，因此會即時介入，盡快處理，以求手足和睦，這個辦法或可取得短暫的安穩，但長遠來說，孩子們只會更依賴利用投訴來獲取父母的認同和支持。而且掌心是肉，掌背也是肉，父母任何結論也會影響手足的關係，何不讓手足嘗試自己解決呢?

鼓勵孩子透過協商、傾談作出決定，這些決定或許不能讓他們完全滿意，但最少是彼此能接受的結果，加強手足溝通的能力，強化彼此的關係。

2. 用「心」聽︰用同理心，回應及理解孩子想法

父母等待手足吵過冷靜後，也要表達對他們嘗試解決爭執的感受，例如欣賞他們願意嘗試、願意想辦法解決和道歉等，讓手足感受到被肯定和接納，加強下次解決問題的信心。此外，解讀手足在面對爭吵時的情緒也很重要，他們會感到生氣、受委屈，因此在負面情緒的影響下，容易說出一些傷害性的言辭，例如「我最討厭哥哥」、「我唔想見到你」，爸媽可借此機會引導手足代入和理解這些說話會讓人難過，加強手足心智解讀的能力，讓他們可以學習互相體諒、和諧共處。

3. 公「心」計︰公平處理，計劃專屬時間

孩子大都是敏感的，他們有很強的觀察力，會用在比較爸媽處事是否公平、是否偏向自己? 他們會就父母的關愛產生很多疑問，例如「為甚麼我的公仔要他玩?」、「為何帶弟弟上街沒帶我?」爸媽可從孩子們的不同需要及能力作回應，避免使用年齡大小，大的要讓小的作解釋。而為了讓手足能互相接納、減少比較，爸媽宜計劃手足專屬時間，每天15分鐘，讓他們說說校園生活、同學趣事等，當他們感到被重視和關注，行為問題亦會減少。

孩子在爭奪父母的愛這戰場上，往往是寸步不讓，只有父母讓他們充滿安全感，覺得父母的愛一點也沒減少，才能稍稍心安。除了以上三心外，也要多和孩子談談情，和附上愛的擁抱，並鼓勵手足們習慣互相陪伴、互相支援，共同締造一個溫暖的家。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工 羅加烯姑娘

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