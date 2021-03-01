【第26屆ifva】《檸檬·牛奶》伍詠詩演初出茅廬少女　盧鎮業談成長：妥協與求變間的掙扎

▲ 由陳惠沂編劇及執導的《檸檬·牛奶》找來伍詠詩及盧鎮業（小野）主演。（ifva提供）

第二十六屆ifva獨立影片及影像體節現正進行，由陳惠沂編劇及執導的《檸檬·牛奶》為評審推薦的作品之一，短片找來伍詠詩及盧鎮業（小野）主演。

在《檸檬·牛奶》飾演Wing和陳考官的伍詠詩和盧鎮業接受TOPick訪問，分享拍攝點滴及感受。

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伍詠詩覺得《檸檬·牛奶》是一個很有意思的故事，「拍攝前也有跟導演一起談論到底阿Wing是一個怎樣的角色，到底導演設計的世界是想表達甚麼呈現甚麼，我覺得是一個很有趣的拍攝經驗來的，因為導演營造了另一個世界出來。」

小野感慨指：「當時正值疫症爆發，萬業皆休，很久沒到過片場。能和大家一起經歷一個有心的製作，很開心。」

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《檸檬·牛奶》講述入世未深的Wing，努力運用各技能應對不同的棘手客人。伍詠詩說：「一個主流社會或一對父母對我們會有一個既定的模式，或是會有他們的期望。很多人都會忽略了他們自己內心的感受，大家都很努力去Fulfill別人的期望，而不敢將自己的看法表達出來，其至是失去自我。」

她續指：「《檸檬·牛奶》最後提到每個人也可以是牛奶妹或牛奶仔，雖然表達自己的感受跟大眾不同時會缺乏安全感，又或是不知道應否去表達，但我覺得應該不要忘記初心，勇於嘗試，堅持自己的意見。」

小野覺得：「是關於成長，以及它必然伴隨著有關妥協與求變間的掙扎。」

▲ 第二十六屆ifva獨立影片及影像體節現正進行。（ifva提供）

對伍詠詩來說：「Wing就是代表着大眾，我作為阿Wing，其實她是很努力想去滿足到家人的期望、世界的規則和規模，她很努力地去做不同的練習，想成功完成保險考試。但當她發現其考試過程中，發現到一些情況或一些事情，她也會有自己的想法和感受。」

她又謂：「Wing是一個初出茅廬的小妹妹，她也會有一種衝動去表達自己的想法，她除了代表大眾之餘，也叫大家別收藏自己，要勇於表達自己的想法，這個世界是沒有一定對及一定錯的事。」

為Wing作評核的是陳考官則代表着社會上的另一類人，小野謂：「年輕時帶著改革之志，但隨年月被體制吸納，到再遇上有心志的年輕人，心裡肅然起敬，希望在能力範圍內可做到些甚麼。」

伍詠詩指：「小野於戲中飾演一名考官，他真的令我感覺到我需要去考試，要面對很大壓力。他是一個很嚴格的考官，很有趣，可以看見小野這一面及與他合作拍這條那麼有意思的短片。」

小野分享與伍詠詩合作的感受，「初認識她是之前她主演的短片《若男》，帶著很獨特的質地和棱角。到今次合作，感覺到她的成長，更淡定、準確。」

第二十六屆ifva獨立短片及影像媒體節

2021年2月24至3月14日

節目詳情︰http://www.ifva.com/festival

記者：梁樂欣

同場加映：岑珈其、麥可怡專訪