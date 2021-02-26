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徐澤：「十四五規劃」必將給大灣區建設新助力

政治 19:12 2021/02/26

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徐澤希望大家更加關注、支援大灣區。

全國港澳研究會會長徐澤表示，即將出台的「十四五規劃」必將給粵港澳大灣區建設新的引領和助力，大灣區在中國形成雙迴圈發展新格局中的重要作用，必將更加彰顯，也必將成為中國與東盟關係發展的重要合作平台。

徐澤昨天在一個圍繞「十四五規劃」與中國/東盟關係發展的會議上發言，其中介紹了大灣區多種創新發展。徐澤指出，大灣區建設呈現3個特點，（1）以創新促發展，包括科技、規則等等的創新；（2）以開放促改革，努力破除體制機制性障礙，增強發展的動力和活力；（3）以不斷實現人民對美好生活的嚮往為追求。

他又提及，大灣區建設是國家主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的國家重大發展戰略。按照《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的要求，大灣區要建成充滿活力的世界級城市群、國際科技創新中心、「一帶一路」建設的重要支撐、內地與港澳深度合作示範區，以及宜居宜業宜遊的優質生活圈，成為高品質發展的典範。他解釋，之所以作這樣的定位，是因為大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。

他續指，自《規劃綱要》頒佈以來，大灣區充分發揮「一國兩制」的制度優勢，將港澳的國際化、市場化、專業化優勢，與廣東珠三角九市產業完備等優勢，和內地能夠集中力量辦大事的體制優勢，結合起來，推動規則銜接、制度對接，實現人流、物流、資金流和資訊流等資源要素的便捷流動，加快形成一體化市場，有效促進中國經濟內外雙迴圈良性互動。

他認為，大灣區在醫療、教育和創新科技領域都出現了較為成功的範例。例如，香港中文大學和深圳大學合作設立香港中文大學（深圳），創新了「一國兩制」下中外合作辦學的管理模式和人才培養的新模式。而大灣區在推進規則銜接和機制對接方面，也取得突破性進展。

他希望大家更加關注、支援大灣區，分享參與大灣區建設的紅利。

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責任編輯：林曉君

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