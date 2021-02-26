​消防及救護教育中心暨博物館下周一重開部分展覽設施　入場者須掃描「安心出行」或登記個人資料

▲ 消防及救護教育中心暨博物館3月1日重新開放。(網頁圖片)

​消防及救護教育中心暨博物館將於下星期一（3月1日）起重開部分展覽設施供申請參觀，每組不多於4人，而互動式展覽和公眾節目則維持暫停，直至另行公告。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定，參觀人士在進入博物館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。



由於參觀名額有限，所有申請會以先到先得的方式處理。有興趣的人士可透過消防及救護教育中心暨博物館網上預約系統（es.hkfsd.gov.hk/museum/zh-hant）提交申請。如有查詢，可於辦公時間致電2411 8691。

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責任編輯：郭詩詩