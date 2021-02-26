將軍澳跨灣連接路雙拱鋼橋安裝完成　為本港首次以『浮托法』建造橋樑

▲ 將軍澳跨灣連接路預製雙拱鋼橋今日完成安裝。（政府新聞網圖片）

​將軍澳跨灣連接路最大預製組件—雙拱鋼橋今日（26日）完成安裝。土木工程拓展署發言人表示，由於雙拱鋼橋重逾萬公噸，工程人員採用『浮托法』配合潮汐進行安裝，由早上7時開始，至中午12時前完成，整個過程歷時近5小時，是香港首次以『浮托法』建造橋樑。安裝過程的每個環節都經過工程人員精密計算，確保工序順利進行。

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運載雙拱鋼橋的半潛船2月16日抵達香港後，一直停泊在將軍澳灣的臨時碇泊區，為安裝工程作準備。半潛船2月24日由臨時碇泊區移至距離橋墩30米位置作最後準備。



今早約7時，半潛船把握高水位時移進橋墩之間。對準雙拱鋼橋的位置後，半潛船逐步泵入2,7000立方米海水壓載，船身相應逐漸下沉約1米，使雙拱鋼橋座落在橋墩上。安裝過程圓滿完成，標誌着工程跨越重要里程。



將軍澳跨灣連接路全長約1.8公里，包括1公里長的海上高架橋，工程計劃於202年竣工。有關將軍澳跨灣連接路工程的詳情，可瀏覽工程項目網站（www.cbltko.hk）。

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責任編輯：郭詩詩