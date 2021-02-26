【新冠疫苗】財委會通過10億撥款　設疫苗保障基金

▲ 食物及衞生局局長陳肇始指，保障基金只是有備無患，希望令市民安心。（經濟日報資料圖片）

政府計劃設立新冠病毒疫苗保障基金，為接種疫苗後出現嚴重副作用或死亡的人士提供賠償，立法會財務委員會今（26日）在20票贊成，1票反對的情況下通過10億元撥款，設立有關基金。

政府建議，接種疫苗後受影響人士，需要就該嚴重異常事件已得到註冊醫生證明，並經專家委員會評估是否與接種疫苗有關，才可以提出申領索償；申索者要在接種最後一劑疫苗起計2年內，向保障基金提出申索；若個案成立，死亡個案最多可獲250萬元賠償，嚴重受傷個案則最多可獲300萬元賠償。

金融界立法會議員陳振英關注，若果日後向保障基金進行申索的個案眾多，政府會否再到立法會申領追加撥款。食物及衞生局局長陳肇始在財委會上回應指，保障基金只是有備無患，希望令市民安心，鼓勵接種率，強調是「萬一出現副作用才動用」，預料不會動用很多撥款，但她指，當局稍後會視乎整體情況，再決定是否再到財委會申請撥款。被問及每宗個案如何釐定賠償額，她稱，當局稍後會制定並公開客觀標準，亦會設立機制，讓不滿意賠償額的人士提出上訴。

熱血公民立法會議員鄭松泰指，基於基因問題，接種者有可能兩年內都不會出現副作用，質疑當局為何要設兩年期限。陳肇始回應指，是參考了海外不同地方對於設期限的做法，才決定設兩年期限，稱其他地區的時限為1-3年不等。

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記者：尹櫻霖