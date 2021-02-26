【新巴城巴】匯達交通購入新巴城巴4個月後決定架構重組　聘300車長裁84後勤崗位

▲ 新巴及城巴要減省84個後勤崗位。（資料圖片）

匯達交通於去年10月購入新巴城巴，公司在業務完成全面的初步檢討，顯示公司需要更聚焦於一個為乘客提供優質巴士服務的企業文化，需要馬上招聘300名新巴士車長，另發現有數個效益未如理想的地方對業務構成直接影響，故公司的管理團隊及架構需要進行重組，過程中要減省84個後勤崗位，公司會向受影響員工提供轉職成為巴士車長的機會。

匯達交通表示，自購入新巴城巴以來，一直探求不同方法扭轉嚴峻的財政狀況；近月因應新冠疫情帶來的艱難環境，說明了新巴城巴需要更靈活的管理架構以應對各項挑戰，而公司重組架構，旨在令業務更強大、壯實，希望憑藉新管理團隊推展革新的經營理念及管理文化，並有信心為香港市民提供最具質素的巴士服務。

發言人指，由2009年2020年間，新巴城巴的整體票價僅有一次8%升幅，又指即使疫情下個別路線客量大幅下跌逾9成，公司仍一直投放大量資源以維持巴士服務以至社會運作；去年10月掌管巴士經營業務後，大部份政府資助已在短期內終結，導致去年12月至今年1月所錄得的虧損比之前11個月合共錄得的虧損更多。

匯達交通行政總裁譚利民表示，公司會努力灌輸以目標為本以及客戶為先的企業文化，他有信心成為員工心目中的首選僱主，以及乘客心目中的最優秀的公共巴士服務營辦商，亦希望有助吸引對顧客服務有熱誠的人才加入，成為公司一份子。他續指，政府補貼已於去年11月結束，公司正面臨需要立即解決的嚴峻財務狀況，惟會繼續與政府進行溝通尋找解決方法。

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責任編輯：郭詩詩