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【疫苗接種】醫管局主席范鴻齡今接種國產科興疫苗　稱接種時沒有不適的感覺

社會 22:46 2021/02/26

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醫管局主席范鴻齡今接種國產科興疫苗（醫院管理局提供）

新冠疫苗接種計劃今日（26日）展開，5間社區疫苗接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診為優先組別的市民接種疫苗，醫院管理局主席范鴻齡今早上在基督教聯合醫院內專為醫管局員工而設的接種點接種疫苗，形容過程安排非常順暢，接種時完全没有不適的感覺。

其後，他到觀塘社區健康中心視察期間，有幾位剛接種完疫苗的市民向他盛讚護士手勢好，接種時沒有異樣或不適的感覺，亦大讚醫院管理局同事的安排、專業和貼心，感謝相關醫護在繁忙的診所內劃出特定區域，讓市民可以有秩序地等候和休息，以及為長者解答有關接種疫苗的疑問。

醫管局主席范鴻齡（中）感謝所有參與接種疫苗工作的同事的支持，令整個接種安排得以暢順運作，讓市民安心接種疫苗。（醫院管理局提供）

他感謝所有參與接種疫苗工作的同事的支持，令整個接種安排得以暢順運作，讓市民安心接種疫苗。

同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

有首日接種疫苗市民指，醫護數「一、二、三」就打完，有關今日市民接種疫苗情況，詳情請看：【下一頁】

而銅鑼灣中央圖書館的社區疫苗接種中心的情況，詳情請看：【下一頁】

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記者：鄧凱文

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