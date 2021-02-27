【印度神童】14歲印度神童預言2月爆發大災難 經濟大崩潰網民恐慌：神童好準

▲ 14歲印度神童預言2月爆發大災難， 經濟可能大崩潰。

14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾預言，2021年2月因為太陽、月亮、水星、木星、金星、土星會出現罕見的六星連珠，可能會發生驚人的災難，經濟甚至會全面崩盤。美股三大指數及港股恒指適逢在2月底回調，出現較大波幅，令網民形容是小股災，亦擔心美國股市由牛市轉向熊市，多間美國巨型企業股價大幅下滑，其中Tesla 就由高位的每股900美元，跌至最新盤後每股的670美元，跌幅25%。有網民認為印度神童預言準確，稱「好準」。

港股恒指昨日（26日）急瀉1,093.9點，收報28,980.21點。而美股三大指數於2月25日大跌，其中道指跌559點，跌幅達1.75%；納指及標普500，則分別跌3.5%或2.4%。

「印度神童」阿南德的預言，請點擊大圖:

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有「印度神童」之稱的阿南德，早前預言2021年2月或會爆發更大災難，包括經濟崩潰等。

阿南德曾於2019年8月發佈影片，以占星術預言2020年全球將接出現疫情、戰爭、股市崩跌等大事，還預言人類雖然會成功得到疫苗，不過之後有更多的病毒變種出現。



年僅14歲的阿南德，與妹妹對占星術、印度教經典《吠陀》等感到興趣，而他預言2020年所爆發的疫情，令他瞬間爆紅。但他的預測也並非100%準確，他曾預測，2020年會發生第三世界大戰，但直到目前為止，都還沒有發生。

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責任編輯：王明芳