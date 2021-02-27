【新冠肺炎】新增18間食肆曾有確診者到訪　名潮食館群組患者曾到中環Greyhound Café及尖沙咀國金軒

▲ 新增18間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情未止，昨日（26日）新增24宗確診個案，涉1宗不明源頭個案，6宗輸入個案，其餘18宗與本地個案有流行病學關連。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增18間食肆曾有確診人士到訪，其中12間曾有「名潮食館群組」患者到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的18間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

灣仔 天樂里6-18號地下 金記冰室（22/02/2021 #10939）

灣仔 北海中心 利苑酒家（22/02/2021 #10940）

灣仔 機利臣街4號地下 糙米家（22/02/2021 #10940）

中環 國際金融中心商場 Greyhound Café （23/02/2021 #10939）

灣仔 QRE Plaza 渝味曉宇重慶老火鍋（ 23/02/2021 #10940）

九龍

新蒲崗 Mikiki 囍記車仔麵 （22/02/2021 #10936）

長沙灣 長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家（22/02/2021 #10941）

尖沙咀 美麗華廣場 國金軒（23/02/2021 #10939）

長沙灣 泓景臺商場 君臨宴會廳（23/02/2021 #10941）

九龍灣 淘大商場3期 Domon 居酒屋（23/02/2021 #10951）

大角咀 奧柏．御峯 彩翠軒酒家（23/02/2021 #10950）

石硤尾 南昌街115號地下 賓墟餐廳（24/02/2021 #10938）

大角咀 大全街57號地下 星洲總廚（24/02/2021 #10938）

新界

大埔 逸瓏灣II期 逸翠軒（20/02/2021 #10932）

屯門 黃金海岸酒店 沙嗲軒（21/02/2021 #10932）

荃灣 三坡坊 10-12 號 潮興海鮮酒家（23/02/2021 #10947）

沙田 新貿中心 華記食堂（23/02/2021 #10944）

將軍澳 東港城 畔溪尚粵館（24/02/2021 #10942、#10945）

名潮食館群組患者曾到訪的食肆

「名潮食館群組」患者中，70歲女患者（個案編號：10932）居於何文田君頤峰2座，於2月22日發病，於發病前曾到訪大埔逸瓏灣 II 期逸翠軒，屯門黃金海岸酒店沙嗲軒。

一名57歲男患者（個案編號：10938）居於石硤尾石硤尾邨美薈樓，於2月21日發病，2月24日曾訪屯門黃金海岸酒店沙嗲軒及石硤尾賓墟餐廳。

另有一名42歲男患者（個案編號：10939）居於馬鞍山觀瀾雅軒4座，並無病徵，於2月22日曾訪灣仔金記冰室 ，於2月23日曾訪中環國際金融中心商場Greyhound Café及尖沙咀美麗華廣場國金軒。

一名43歲女患者（個案編號：10940）居於灣仔熙華大廈B座，同樣並無病徵，於2月22日到訪灣仔利苑酒家，另於2月23日到訪灣仔糙米家及渝味曉宇重慶老火鍋 。

一名67歲女患者（個案編號：10941）居於荔枝角美孚新邨8期，於2月22日發病，當日曾到訪長沙灣廣場盈暉海鮮酒家。最後，一名72歲男患者（個案編號：10942）居於秀茂坪秀茂坪邨秀康樓，於2月18日發病，其後於2月24日到訪將軍澳東港城畔溪尚粵館。

【同場加映影片】攝入重金屬「鎘」可致腎結石 一文睇清5款不含「鎘」安全大米

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣