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【新冠肺炎】新增18間食肆曾有確診者到訪　名潮食館群組患者曾到中環Greyhound Café及尖沙咀國金軒

健康 10:59 2021/02/27

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新增18間食肆曾有確診者到訪　

本港第四波新冠肺炎疫情未止，昨日（26日）新增24宗確診個案，涉1宗不明源頭個案，6宗輸入個案，其餘18宗與本地個案有流行病學關連。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增18間食肆曾有確診人士到訪，其中12間曾有「名潮食館群組」患者到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的18間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 灣仔　天樂里6-18號地下　金記冰室（22/02/2021　#10939）
  • 灣仔　北海中心　利苑酒家（22/02/2021　#10940）
  • 灣仔　機利臣街4號地下　糙米家（22/02/2021　#10940）
  • 中環　國際金融中心商場　Greyhound Café （23/02/2021　#10939）
  • 灣仔　QRE Plaza　渝味曉宇重慶老火鍋（ 23/02/2021　#10940）

九龍

  • 新蒲崗 　Mikiki　囍記車仔麵 （22/02/2021　#10936）
  • 長沙灣　長沙灣廣場　盈暉海鮮酒家（22/02/2021　#10941）
  • 尖沙咀　美麗華廣場　國金軒（23/02/2021　#10939）
  • 長沙灣　泓景臺商場　君臨宴會廳（23/02/2021　#10941）
  • 九龍灣　淘大商場3期　Domon 居酒屋（23/02/2021　#10951）
  • 大角咀　奧柏．御峯　彩翠軒酒家（23/02/2021　#10950）
  • 石硤尾　南昌街115號地下　賓墟餐廳（24/02/2021　#10938）
  • 大角咀　大全街57號地下　星洲總廚（24/02/2021　#10938）

新界

  • 大埔　逸瓏灣II期　逸翠軒（20/02/2021　#10932）
  • 屯門　黃金海岸酒店　沙嗲軒（21/02/2021　#10932）
  • 荃灣　三坡坊 10-12 號 潮興海鮮酒家（23/02/2021　#10947）
  • 沙田　新貿中心　華記食堂（23/02/2021　#10944）
  • 將軍澳　東港城　畔溪尚粵館（24/02/2021　#10942、#10945）

名潮食館群組患者曾到訪的食肆

「名潮食館群組」患者中，70歲女患者（個案編號：10932）居於何文田君頤峰2座，於2月22日發病，於發病前曾到訪大埔逸瓏灣 II 期逸翠軒，屯門黃金海岸酒店沙嗲軒。

一名57歲男患者（個案編號：10938）居於石硤尾石硤尾邨美薈樓，於2月21日發病，2月24日曾訪屯門黃金海岸酒店沙嗲軒及石硤尾賓墟餐廳。

另有一名42歲男患者（個案編號：10939）居於馬鞍山觀瀾雅軒4座，並無病徵，於2月22日曾訪灣仔金記冰室 ，於2月23日曾訪中環國際金融中心商場Greyhound Café及尖沙咀美麗華廣場國金軒。

一名43歲女患者（個案編號：10940）居於灣仔熙華大廈B座，同樣並無病徵，於2月22日到訪灣仔利苑酒家，另於2月23日到訪灣仔糙米家及渝味曉宇重慶老火鍋 。

一名67歲女患者（個案編號：10941）居於荔枝角美孚新邨8期，於2月22日發病，當日曾到訪長沙灣廣場盈暉海鮮酒家。最後，一名72歲男患者（個案編號：10942）居於秀茂坪秀茂坪邨秀康樓，於2月18日發病，其後於2月24日到訪將軍澳東港城畔溪尚粵館。

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責任編輯：黃泳欣

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