【媽媽想再生】兩姐妹計劃移民海外　5旬港媽憂無人照顧想再生B

▲ 兩姐妹計畫移民海外，5旬港媽憂無人照顧欲再生。

不少上一輩的父母受「養兒防老」的傳統思想影響，希望在自己年老時得到子女的照顧。一名27歲港女於討論區發帖，指自己與妹妹計畫移民海外，而年過50的媽媽擔心姐妹離港後無人養、無人照顧自己，有意「再生多個」，全家聽見大為震驚，不知所措下，只能向網民求助，「點先可以令佢打消呢個念頭？」

一名27歲港女網民日前於「香港討論區」以「我今年 27，我阿妹 25，我老母話想生多個」為題發帖，指某日吃晚飯時，年過50的媽媽突然提出「有意再生多個」，兩姐妹與爸爸聽見後目瞪口呆。港女原以為媽媽說笑，不料，媽媽翌日於通訊群組再次提起事件。

港媽怕悶怕無人養欲再生

港女表示，由於兩姐妹計畫幾年後將會移民海外，惟媽媽不想離開香港，但擔心日後無人照顧才有此想法，

佢話我哋走咗之後會悶，又冇人照顧，又冇人養……

然而，港女與妹妹早已向媽媽承諾，將會在移民後每人各付1萬元家用，所以不存在「冇人養」的問題。港女認為媽媽怕悶而勸喻兩姐妹不要離港。她正苦惱如何打消媽媽的念頭。

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網民：過咗50仲有得生？

帖文引來網民熱議，不少網民認為媽媽年紀不小，高齡懷孕擔心她身體難以負荷。但也有人認為年屆50懷孕的難度增加，且生育為防老對小朋友不公平。不過亦有網民勸喻港女勸說兩老一同移民外國。

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責任編輯：王明芳