陳帆：專責小組正與10間酒店及賓館磋商 　推出過渡性房屋項目

▲ 過渡性房屋的內貌。（運房局提供）

運輸及房屋局局長陳帆今（27日）發表網誌表示，轄下的過渡性房屋專責小組將撮合有意願的酒店及賓館與非政府機構，推出過渡性房屋項目。

當局會先就有興趣參與先導計劃的酒店及賓館，進行簡單審查，例如是否持有有效牌照、確保符合地契條款、大廈公契等，整合出一張名單，再由有興趣的非政府機構從中選擇合作伙伴。雙方達成共識後便可向運房局提出資助申請。過渡性房屋專責小組亦會就建議方案、營運預算等提供意見，專責小組現正與超過10間酒店及賓館進行磋商。

他指出，新冠病毒肆虐逾年，各行各業經歷不同程度的衝擊，恢復元氣需時，其中酒店及賓館業界面對入住人數大幅下降困境。當局獲得扶貧委員會支持，從關愛基金撥款9500萬元，推出先導計劃資助入住率偏低的酒店及賓館，透過非政府機構提供過渡性房屋單位，令業界暫時紓困，並協助基層家庭解決住屋需要。有關撥款足夠資助800套房間，他稱若反應良好，在檢討後不排除會資助更多酒店及賓館作過渡性房屋之用。

去年受疫情衝擊，訪港旅客數字僅得365萬人次，較前年的5,591萬，大跌93.6%。部分酒店和旅館，要不選擇結業，要不各出其謀掙扎求存。同樣受到疫情和經濟下行影響的，還有輪候公屋並居於劏房的基層家庭，失業或開工不足令生活百上加斤，對過渡性房屋的需求亦更殷切。有見及此，局方轄下的過渡性房屋專責小組主動撮合有意願的酒店及賓館與非政府機構，推出嶄新的過渡性房屋項目。

當局指，對比需要重新規劃、興建或改建的過渡性房屋項目，這計劃的好處是可以在短時間內投入服務。以首個由九龍樂善堂營運的B Hotel為例，農曆年前，他們與酒店業主達成共識，並簽署合作備忘錄，以低於疫情前的租金將酒店房間作過渡性房屋之用。當獲批資助後，雙方便會簽訂租約，隨即開放予基層家庭申請，預計今年年中便可入伙，前後只需數個月時間，陳帆形容對有需要家庭來說，是「疫境」下的「及時雨」。

如在兩年租期完結後，參與的業主或營運者希望重回本業，也無需大規模的還原工程，既能協助他們渡過當前難關，又保留日後營運的彈性。

B Hotel項目能提供161間，面積由120至240平方呎，適合2至3人居住的房間。每套房間設有獨立洗手間和浴室、冷氣、基本傢俱等設施。九龍樂善堂更從用家角度出發，安排其中一層設有共享空間，提供煮食、洗衣及乾衣等設施，照顧入住家庭的生活所需，亦闢設一個多用途公用空間，舉辦社區活動和安排家庭支援，提供一條龍服務，可說是生活軟、硬件兼備。

過渡性房屋專責小組感謝扶貧委員會轄下的關愛基金，撥款9500萬元資助先導計劃。撥款足夠讓非政府機構，在兩年內使用800個合適的酒店及賓館房間作過渡性房屋之用。至於資助額，會參考非政府機構所擬訂的可負擔租金水平、擬租用處所的狀況、非政府機構的行政開支，以及其他支出例如小型改善及設備添置等因素來釐訂。

陳帆表示，讓基層家庭住有所居、居有所安是政府堅定不移的承擔。當局將努力增建公營房屋的同時，亦一直致力尋求在短時間內改善基層市民居住環境的方案，並指現時局方已收到很多業界和非政府機構對先導計劃的查詢。他指出，有興趣參與的酒店、賓館業主及非政府機構，可與局方聯絡，共謀出路，共渡時艱。

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責任編輯：陳麗娜