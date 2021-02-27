【陀槍師姐2021】洪永城+鄧佩儀演技大躍進　忠少入魔見死不救犧牲阿盈【有片】

▲ 鄧佩儀與洪永城在《陀槍師姐2021》中演出感人。

TVB劇《陀槍師姐2021》將大結局，劇情亦踏入高潮。昨晚（2月26日）《陀槍師姐2021》講到忠少（洪永城飾）正式成為元鷹話事人，並在殺死金爺（李成昌飾）後嫁禍Danny（鄭俊弘飾）及妙妙（何依婷飾），妙妙更在逃避警察追捕時被車撞死。

Danny之後向忠少尋仇，忠少坦白說出自已殺害金爺的真相，卻碰巧被被阿盈（鄧佩儀飾）看見。阿盈發現爸爸的死亡真相感震驚，並上前質問。

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▲ 鄧佩儀與洪永城在《陀槍師姐2021》中演技大爆發。（截圖）

之後，忠少否認指只是因為被Danny脅持才撒謊。

阿盈感絕望，二人在爭執之間，錯踏玻璃碎片向後撞向枱角，頭破血流，但忠少卻見死不救。

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洪永城鄧佩儀演技大躍進

洪永城與鄧佩儀爭吵戲把劇情推進高潮，鄧佩儀由難以相信到追問想為對方尋找理由辯護，再到事實擺在眼前承認他是殺死爸爸的兇手，她的喊戲很具感染力。

此外，洪永城就繼續被黑化，除殺死金爺外，也對阿盈見死不救，他演繹出愧疚，但最終仍是為了自身利益而放棄救人，非常自私陰險。網民也大讚洪永城及鄧佩儀演技出色，劇集及演技都令人感動。

而在早前劇情中，鄧佩儀已有一幕在質問洪永城是否愛她，獲觀眾稱讚演技大有進步。

▲ 鄧佩儀演出感人。（截圖）

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鄧佩儀自覺演出未如理想

不過，一向對演出有高要求的鄧佩儀就在接受TOPick訪問時表示，對自己在劇集中的整體表現失望：「可能自己看自己的演出會較敏感，只要感情戲的節奏出錯便會毛管戙，感覺很奇怪。之前在《機場特警》及《降魔的2.0》中表現覺得及格，但今次就覺得未如理想。」

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她也指今次演出《陀槍師姐2021》有連場喊戲，而喊戲的拍攝更被安排在3天內完成。

她憶述，人生從未試過如此低沉：「喊得眼也腫痛，很自然地講對白便會留眼淚，而且為保持一個低沉壓抑的情緒，我在3日內都沒有調節心情，有場吵架喊戲連着拍，真的哭至想嘔，因為在現實中都從未試過如此心痛。」

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