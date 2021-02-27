【夫妻相處】阿田直言曾埋怨被杜汶澤連累　田蕊妮剖白離開TVB原因【有片】

▲ 田蕊妮曾埋怨杜汶澤：「你連累我」，細訴離巢效力十年TVB原因。

田蕊妮日前接受張寶華的網台節目訪問，阿田提到與杜汶澤的婚姻，以及昔日跟TVB的關係。田蕊妮自爆曾向丈夫阿澤說過狠話，幸而對方從未想過放棄婚姻。對於當日決定離開效力十年的TVB，田蕊妮直言：「不想再『啤膠』。」

阿田與杜汶澤於2005年結婚，至今已將近16年，過去數年面對社會動盪、工作改變，阿田接受張寶華網台訪問時坦言，曾反思過跟阿澤的婚姻：「女人難免會比較，會怪責他許多事情。其實他面對好多壓力，不止在外，回到家老婆也給他很多壓力。」

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▲ 阿田與阿澤結婚16年。（經濟日報圖片）

讚阿澤受壓能力強

田蕊妮自爆曾向阿澤說過「你影響到我」、「你連累了我」等傷害了對方的說話：「都是好無愛的說話，但他好得意，即使會不開心、發我脾氣，我亦會不明白他，雙方有好強烈的爭拗，但他從來無想過要放棄我，可能我太好。」

她又表示若果調轉，由阿澤跟她說那些說話，自己應該早就離開了對方，又大讚老公是個很堅持、硬淨的人，不論如何受壓，都不言放棄。

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▲ 阿田接受張寶華訪問。（影片截圖）

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婚姻相處學問大

她提到，婚姻關係比家庭、友情都更難處理，因為雙方沒有血緣、成長背景不同，但最後走在一起、相處時間比家人更多：「我們結婚16年間有好多變化，很多人以為我好容忍我老公，其實是他忍我更多。因為我會說好傷害他的話，但他從無講過任何傷害我感受的東西。」

阿田反省自己過去只從自己角度出發去指責阿澤的對與錯，有感非常自私，回想過去是阿澤令她步良多，學會嘗試站在對方角度出發去思考：「在過去十多年的婚姻，他是令我變得更好的主要元素，現在我有點欣賞自己，是他令我成長和發掘自己。」

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阿田想對得起觀眾

阿田在1993年加入亞視，後來於2009年轉投無綫，效力超過十年後於2020年決定離巢，她直言TVB的確滲透力好廣，可以讓她有更多人認識。

不過田蕊妮當時決定離巢，是因為工作制度和內容的問題：「我真心好喜歡演戲，想做好每個角色，是對工作的責任、對喜歡我的觀眾回報。」

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不想繼續工廠式生產

但電視拍攝為減低成本，於是延長工作時間，不停以外景接廠景：「就算劇集放一兩年再播都好，拍攝過程永遠都好趕，就是大家所講工廠模式。」

阿田以工廠「啤膠」作形容稱：「我的矛盾在於，希望整件事越做越好，但如果在工廠打工，它在啤一舊膠，但你想在膠上雕花，就覺得我好像在難為別人。有時會想，究竟我去配合你，求其啤到舊膠有貨交，還是我可以更進一步，做更多事情、自我要求高點呢。」

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▲ （經濟日報圖片）

她講到於2019年8月播出的告別作《她她她的少女時代》時，正值香港社會動盪之際，有次出席宣傳活動，有工作人員表示由於敏感，希望演員們不要說「加油」二字。

她說：「我覺得我已在工廠啤膠，我幾肯定不是有人要求他這樣說，而是那種自我審查，去到這樣嚴重。如果這樣下去，我可能不只是啤膠那個人，我可能成為了機器，想做更多的事都無可能，這觸發點令我覺得要離開。」

本來「實戰派」的阿田希望趁機會到法國進修演技，希望接觸「學院派」的演戲方法，可惜後來遇上肺炎疫情，只好打消念頭。

同場加映：陳勉良訪問

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