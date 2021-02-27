【新冠疫苗】首批58.5萬劑「復必泰」疫苗抵港　7間醫管局疫苗中心將率先供接種

▲ 首批58.5萬劑「復必泰」疫苗抵港，7間醫管局疫苗中心將率先供接種。

本港新冠肺炎疫情未見回穩，科興「克爾來福」新冠疫苗昨日(25日)正式展開接種，而首批復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗今日(26日)上午10時半左右，由德國付運抵港。食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權今上午亦到機場停機坪視察。港府表示，已運抵香港的有58.5萬劑，首批餘下劑量將於3月初運送抵港。

即看首批「復必泰」疫苗抵港過程：

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是次疫苗由國泰貨機付運從德國抵港，工作人員隨後的疫苗運載箱送到地面後，分批由拖車拖走；運載箱印有「復必泰」字樣及BioNTech及復星醫藥的標誌，再送到機場的貨車場，由特定貨車運走，預計疫苗將運送至中央物流配送中心。

政府表示，因應復必泰疫苗抵港，政府會在下周開放網上預約系統，讓市民預約接種復必泰疫苗，具體安排會適時公布。

發言人又指，由於復必泰疫苗的冷鏈管理要求較高，亦需要正確的解凍程序，為了確保疫苗質素及接種程序符合要求，疫苗的接種會在社區疫苗接種中心進行，會先開放7間由醫院管理局負責營運的社區疫苗接種中心，然後陸續開放其餘的疫苗接種中心。

據了解首批復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗有70萬劑，當中會有10萬劑轉送到澳門，餘下約60萬劑則供港使用。政府早前表示，首批100萬劑的復必泰疫苗，會分兩班機運到本港，疫苗到港後會盡快開放網上預約。

政府發言人稱，目前預先採購的疫苗，分別為科興滅活疫苗、復星/BioNTech疫苗，及阿斯利康／牛津大學的病毒載體疫苗，採購不同技術平台的疫苗是為了分散風險，並確保有足夠安全和有效的疫苗供應全港市民。

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責任編輯：陳正怡