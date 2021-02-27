【新冠疫苗】抵港首批「復必泰」疫苗下周開放預約　澳門獲10萬劑下周三已可供接種

▲ （經濟日報資料圖片）

首批復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗今日(26日)上午10時半左右，由德國付運抵港，首批58.5萬劑供港，另有約10萬劑轉送澳門。港府將下周開放網上預約系統，讓市民預約接種復必泰疫苗，具體安排會適時公布。澳門特區政府昨晚發新聞稿，提到「復必泰」今日將由德國經香港運抵澳門，下周三(3日)起可為市民接種。

根據澳門特區政府昨晚稱，由德國BioNtech生產的mRNA疫苗(即「復必泰」)，預計最快今日運抵澳門，下周三（3月3日）起可開始為市民接種，當地衞生局亦會於明日(28日)上午9時，重新開放疫苗接種予60歲或以上人士預約，但要重新填寫評估表，健康狀況良好者於允許情況下，可預約接種滅活疫苗，市民亦可挑選預約接種mRNA疫苗。

當局指，按照歐盟藥監局的批准，復必泰疫苗接種的適用於16歲或以上，亦適合60歲或以上人士接種，考慮到有較多長者預約接種國藥滅活疫苗，但經醫護評估後未能符合兩項條件，早前亦考慮到復必泰疫苗未能如期到貨，令長者沒有選擇，故衞生局稍早前暫停60歲或以上人士的接種預約。

澳門特區政府於2月9日正式啟動新冠病毒疫苗接種計劃，並於2月22日起擴展至全澳居民免費接種，截至昨日下午9時，已有29,353人次預約接種新冠病毒疫苗，其中11,982人次已完成接種，反應符合預期。

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責任編輯：陳正怡