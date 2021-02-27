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【自私遊人】嘉道理農場重開市民賞花踐踏植物　隨處丟棄口罩垃圾污染大自然

休閒消費 13:15 2021/02/27

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嘉道理農場重開市民賞花踐踏植物，隨處丟棄口罩垃圾污染大自然。

疫情終於稍見緩和，不少公共場所也重新開放，位於大埔的嘉道理農場，經過多月的關閉後，亦在官網宣布重開。二月正值吊鐘花盛開之時，不少市民已迫急不及待入園，欣賞最時令的吊鐘花，以及參觀特備藝術節。然而，有市民賞花時卻沒有保護大自然，踐踏植物及隨處丟棄垃圾。

嘉道理農場暨植物園於Facebook發帖，農場重開一個星期有眾多遊人到園內欣賞吊鐘花，遺憾的是，遊人在山上隨處丟棄垃圾口罩，污染環境，更有植物因賞花行為而被踐踏。

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農場呼籲，到場的遊人應愛護美景，以及洗手間等本園設施，離開時應帶走垃圾及保持園區清潔。

基於健康及安全理由，園內會實施人潮管制，包括：限制任何時間園內訪客不得超過1,000人、所有入園訪客必須戴上口罩、消毒雙手及量度體溫，以及每組訪客不能多於4人。自助導賞團、體驗活動和供團體報名的導賞活動，會暫停直至另行通知。

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責任編輯：王明芳

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