【黑市賣卵】中介招攬女大學生賣卵每次派3萬　標榜無痛無害17歲女生卵巢破裂

▲ 黑心中介公司招攬女大學生賣卵，每次賣卵可賺人民幣3萬元。

內地近年有非法生殖中介公司招攬女大學生賣卵，標榜微創無痛採卵，賣卵價格由年齡、學歷及外貌決定，每次最多可賺人民幣3萬元，成功介紹同學賣卵每單更可賺人民幣5000元。不少女生為賺外快心動，有人賺錢買最新款手機，但亦有人因為賣卵而導致卵巢破裂。

據《人民網》報道，《經濟參考報》調查發現，這些中介公司招攬17至28歲的女性賣卵，每次價格為人民幣1萬至3萬元不等。大學附近的美食街、公廁、旅館、醫療機構均有賣卵廣告，聲稱「愛心贈卵、月入過萬」、「微創無痛採卵」、「無痛無害、正規操作」。中介人員亦經常在學校附近徘徊，尋找顏值高、學歷高的女大學生。不少女生因此心動，鋌而走險。

女生：每個月排卵不生孩子就浪費了

一名21歲許姓女生認為：「女生每個月都會排卵，不生孩子的話也就浪費了，我想把它們利用起來，還能賺點錢買些自己喜歡的東西，也不是壞事。」她透露，取卵後腰痛持續數日，但覺得對身體甚麼太大影響，並稱「賺了錢買到了最新款的手機還挺高興的」。

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賣卵致卵巢破裂 承受腹痛等後遺症

相反，有一名李姓女生表示自己打了半個月促排卵針，但因手術過程沒麻醉，取卵時「痛得淚流滿面」，長時間無法動彈。她為此表示懊悔：「事後還引發感染，導致我下腹部積水，住院治療了很長時間。

另有一名17歲梁姓女生因為賣卵而致雙側卵巢破裂，屬於重傷二級，需做手術治療。為了買手機，有一名大二女生賣卵後每天要承受頭暈、噁心和小腹脹痛這些後遺症。

介紹同學賣卵 每次可獲5000元

成功大招攬女大學生後，中介公司會安排她們連續打10至12天左右的促排卵針，而且會在不知情的情況下，被注射過量促排卵藥，被取更多卵子。中介公司會鼓勵女大學生「發展下線」介紹同學賣卵，介紹人每次可獲人民幣3000至5000元。調查指出，中介公司專向經濟情況較困難的女生下手，尤其是要償還貸款的。

提供代孕服務包性別

此外，中介公司更提供代孕服務，廣告上標示「提供各種血型的供卵女孩，提供代孕媽媽，試管包男孩、包性別、包出生」。代孕媽媽主要是20至33歲、來自廣西、貴州、四川等農村地區的女子，她們每次可賺大約人民幣20萬元。有中介公司表示，生女孩的價格是人民幣16萬元，加人民幣7萬元可包辦出生證明。

醫生：可導致卵巢輸卵管壞死

浙江大學醫學院附屬婦產科醫院生殖內分泌科主任朱依敏表示，若卵巢受過度刺激的話，輕則腹痛、嘔吐，重則腹水、血栓、腎衰竭、肺水腫、腦血栓，甚至導致死亡。她又指，促進排卵的過程可能導致卵巢、輸卵管壞死，切除後就完全喪失生育能力。

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責任編輯：羅嘉欣