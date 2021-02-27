賞吊鐘花遺口罩垃圾污染山區　嘉道理農場感遺憾籲訪客帶走垃圾

疫情困擾下，市民多了到郊外呼吸新鮮空氣，但往往遺下口罩等垃圾，對郊野環境造成破壞，大埔的嘉道理農場暨植物園亦不能倖免。

嘉道理農場在社交網站宣布，感謝過去一星期眾多訪客到訪欣賞吊鐘花，但「很遺憾從重開至今，上山區被隨處丟棄的垃圾污染，有植物因賞花行為而被踐踏。」呼籲熱愛大自然的訪客要愛護美景，以及園內洗手間等設施，謹記帶走垃圾，保持園區清潔。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

感謝過去一星期眾多訪客來訪欣賞吊鐘花。很遺憾從重開至今，上山區被隨處丟棄的垃圾污染，有植物因賞花行為而被踐踏。

我們希望各位熱愛大自然的朋友愛護美景，以及洗手間等本園設施，謹記帶走垃圾，保持園區清潔，共享郊遊之樂❤️

嘉道理農場暨植物園早前重開後，面對大場到訪人潮，近日已在網頁公布園內實時訪客人數，提醒市民每日限1,000進場。今天園內訪客人數介乎500至799人，園方正實施人流管制措施，並預期會全日執行。



實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯 李志強