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賞吊鐘花遺口罩垃圾污染山區　嘉道理農場感遺憾籲訪客帶走垃圾

社會 13:02 2021/02/27

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疫情困擾下，市民多了到郊外呼吸新鮮空氣，但往往遺下口罩等垃圾，對郊野環境造成破壞，大埔的嘉道理農場暨植物園亦不能倖免。

嘉道理農場在社交網站宣布，感謝過去一星期眾多訪客到訪欣賞吊鐘花，但「很遺憾從重開至今，上山區被隨處丟棄的垃圾污染，有植物因賞花行為而被踐踏。」呼籲熱愛大自然的訪客要愛護美景，以及園內洗手間等設施，謹記帶走垃圾，保持園區清潔。

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感謝過去一星期眾多訪客來訪欣賞吊鐘花。很遺憾從重開至今，上山區被隨處丟棄的垃圾污染，有植物因賞花行為而被踐踏。
我們希望各位熱愛大自然的朋友愛護美景，以及洗手間等本園設施，謹記帶走垃圾，保持園區清潔，共享郊遊之樂❤️

嘉道理農場暨植物園早前重開後，面對大場到訪人潮，近日已在網頁公布園內實時訪客人數，提醒市民每日限1,000進場。今天園內訪客人數介乎500至799人，園方正實施人流管制措施，並預期會全日執行。

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責任編輯　李志強

嘉道理農場 口罩 大埔 大自然 賞花 農場

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