【達哥患癌】吳孟達肝癌危殆轉入ICU病房　親友接通知急往醫院見面

▲ 吳孟達傳出病況危殆。

藝人達哥吳孟達上周日（2月21日）傳出在港秘密入院，並於腫瘤科留醫，後由好友證實患上肝癌，並要接受化療。今日（27日），吳孟達傳出病情危殆的消息，需要轉入ICU留醫。

據傳媒報導，吳孟達今日病情轉差，要轉入深切治療部留醫，醫生亦通知他的好友前往醫院。吳孟達曾在之前表示每天都好痛，而嗎啡止痛亦已起不了作用，情況令人擔憂。

達哥親友以至好友在下午時份陸續到達醫院，其中艾威到場時提到達哥目前留醫深切治療部。

▲ 吳孟達患上肝癌。（經濟日報圖片庫）

達哥今次未有把病況告知圈中朋友，因不想朋友擔心，亦不想麻煩別人。 早前，達哥好友田啟文（田雞）就在接受媒體訪問時稱，與達哥雖說很久沒見面，但一直有靠電話訊息聯絡，而他亦向傳媒證實達哥患有肝癌，但是癌症多少期就不想講。

田雞又指達哥早前在澳門醫病，後返港就醫。而達哥現已完成手術，並在做化療，而手術後身體很虛弱，也沒心情講話，只做手勢來回應，太太和一對子女都有在港照顧吳孟達。

之後，吳孟達現在完成手術，並且打電話給田雞報平安稱：「大步檻過」，豈料現時情況再度急轉直下。

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2014年，達哥因病毒感染致心臟衰竭，嚴重得要留醫ICU，至後來經過手術及治療後，才慢慢康復起來。

他新年時現身內地節目談起身體近況，並指當年心臟因受病毒感染而出現很大問題：「那個時候真的甚麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心，包括感覺幾年沒拍了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了。夜闌人靜的時候，感覺好像自己就要走了。」

▲ 吳孟達身體大不如前。（網上圖片）

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不過，達哥的身體亦早已大不如前，早前在為電影《少林寺之得寶傳奇》拍攝海報時，他擺出不同Pose拍照，但就突然感到心臟不適。他本來忍痛繼續拍照，但最後也忍不住手搓胸口，並且站立都不穩，臉色漸變蒼白。

他又提過復工拍電影《流浪地球》時，因要穿上近70斤的戲服後被吊在半空中，而令他感到缺氧不適。

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