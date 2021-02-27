曾國衞：暫時目標仍以今年9月5日舉行立法會換屆選舉

▲ （經濟日報資料圖片）

政府修例落實公職人員的宣誓規定，相關條例草案昨日(26日)刊憲，3月17日提交立法會首讀和二讀。政制及內地事務局局長曾國衞今日接受電台節目訪問時強調，修例並非針對區議員，只是因應落實愛國者治港原則及香港國安法的需要，而將區議員納入宣誓的規定。被問及會否設追溯期，曾國衞表示考慮某人行為上是否擁護《基本法》及效忠特區，涉及連貫的行為，有機會考慮過去言行作整體考慮。

至於多名區議員去年聯署反對國安法，是否屬於修例建議中的負面清單行為，曾國衞解釋，當修訂通過後，會盡快安排區議員宣誓，強調宣誓要真誠及莊重，如做到這點，宣誓應可被接納；又指過去一些情況如令監誓人足以信納宣誓屬真誠，監誓人屆時會一併考慮。

另外，他又提到據港澳辦主任夏寶龍所說，選舉制度需要改善而且是刻不容緩，但實際上以甚麼形式完善及何時會有決定，當局暫時未能掌握；現時暫時目標仍是今年9月5日舉行立法會換屆選舉，稍後當中央有決定，特區政府會全面配合，如需本地立法，當局會全力執行有關工作，政府會令公眾或立法會明白工作目的，令市民能夠接受。

曾國衞又指，過去香港有並非真正愛國的人士，在競選時進入制度，出現很多亂局，有需要完善選舉制度，由中央主導亦是理所當然。至於參選人是否需要「愛黨」，曾國衞指憲法清楚說明社會主義是中國根本制度，而由中國共產黨領導是本質特徵，最低限度要接受及尊重，可以有不同政見，但不能嘗試破壞社會主義制度。

他稱，議會職能重要性高，如有理由相信議員不擁護、不效忠，應該馬上停止職務。被問到反對港區國安法是否可接受，他指，善意批評可以接受，但如果無差別、「想也不想」就反對，如何能顯示是擁護及效忠。

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責任編輯：陳正怡