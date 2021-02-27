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【新冠疫苗】10萬劑「復必泰」疫苗經港珠澳大橋抵澳門　送往山頂醫院冷凍庫保存

社會 14:27 2021/02/27

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（照片由機管局提供）

首批復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗今日(27日)上午10時半左右，由德國付運抵港，當中約10萬劑已經港珠澳橋轉送澳門，將送往山頂醫院冷凍庫保存。澳門衞生局局長李展潤表示，疫苗較原定時間延遲抵埗，以至要暫停疫苗接種工作，當局明日會恢復接受預約，健康及無敏感體質人士可接種疫苗；而第2批10萬劑「復必泰」疫苗將於下月運抵，另外40萬國藥疫苗則明日(28日)下午抵達。

香港機管局表示，香港機場今日處理從德國法蘭克福抵港的首批復必泰疫苗，並協調另一批疫苗經港珠澳大橋轉運到澳門。詳情請見【下一頁

局方指足證機場充份發揮連接粵港澳大灣區與世界各地的雙門戶角色，港珠澳大橋拉近機場與大灣區的距離，且擁有廣闊的航空網絡，令香港國際機場成為運送疫苗至全球各航點的首選樞紐。

機管局補充，機管局、相關航空公司、有關政府部門及其他業務夥伴，為疫苗於機場的運輸程序作出一系列特訂安排，包括讓有關飛機停泊於靠近處理疫苗的航空貨運站停機位，務求疫苗可以最短時間送達；該批疫苗亦獲安排優先卸下及拖走，並於航空貨運站完成加快的清關手續後，優先裝上貨車，以便快速發貨。

（照片由機管局提供）

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責任編輯：陳正怡

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