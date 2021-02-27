【新冠疫苗】林鄭月娥：科興疫苗下周私家診所開始供接種　籲市民以科學態度看待

▲ （照片擷自行政長官林鄭月娥fb專頁）

本港新冠疫苗接種計劃正式於昨日(26日)展開，行政長官林鄭月娥於網上撰文提到，現時需要市民踴躍參與接種計劃，樂見網上預約首天已有7萬多人預約，首兩星期名額更於10多小時內爆滿；政府會盡快開放更多名額，下星期私家診所開始為市民接種科興疫苗，相信可帶來更大方便。

她強調，不論是內地研發及生產的科興新冠疫苗，還是德國藥廠BioNTech生產的「復必泰」疫苗都經過專家評估，獲認可在香港緊急使用，呼籲市民應以科學態度看待，不要輕信各式各樣有關疫苗的謊言。她又指，「安心出行」程式下載量已達300萬，事實證明沒有出現任何私隱問題，而2月份每日平均檢測量逾7萬次，較1月升7成。

林鄭月娥稱，港府會努力不懈地加強檢測、竭力追蹤確診個案的緊密接觸者，務求切斷病毒傳播鏈，達致「清零」目標，並透過廣泛接種疫苗，讓香港走出「疫」境。

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責任編輯：陳正怡