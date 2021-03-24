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李小龍原創劇本《The Silent Flute》再度重啓 港企業家將拍紀錄特輯作致敬

娛樂 10:00 2021/03/24

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李小龍魅力不滅。

李小龍生前在1970年曾參與故事創作的武術片《The Silent Flute》，早前由香港出生企業家及電影製作人 Jason Kothari 取得劇本版權，並計劃重啟拍攝成紀錄特輯，搬上大銀幕，向偶像李小龍致敬。

《The Silent Flute》源起，是李小龍生前曾與朋友及兩位武術徒弟，包括奧斯卡得獎編劇 Stirling Silliphant 及男演員 James Coburn 共同原創的劇本，創作過程長達五年，本由李小龍及James Coburn 主演。

故事講述在反烏托邦的未來，人類經過疫情戰火後禁用所有武器和武術，一位鬥士克服障礙，成為世上最厲害的功夫高手。

可是李小龍過身後，電影拍攝計劃亦擱置。

香港出生企業家及電影製作人 Jason Kothari，是忠實武術愛好者及李小龍迷，曾參予不少電影製作的他，取得劇本改編版權，計劃將原著《The Silent Flute》拍成紀錄特輯，他擔任執行製作人外，並邀請了荷李活編劇 John Fusco（作品有Netflix 電影《Marco Polo》、《辣手騎警》） 操刀，希望將李小龍擱置半世紀的心血，再度發揚光大。

撰文 : TOPick柴犬出動

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