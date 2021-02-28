【新冠肺炎】污水監測研究找出逾50宗確診　港大團隊研增加檢測能力

▲ 林鄭月娥視察污水監測工作。(港大圖片)

由香港大學（港大）工程學院土木工程系環境微生物組工程與生物技術實驗室的張彤教授帶領，從事新冠病毒污水監測研究的跨學科團隊，自去年10月成立以來已抽取了超過1,200個生活污水樣本，進行新冠病毒核酸分析，協助政府在社區追蹤潛在的新冠病毒感染者。

研究項目獲食物及衞生局醫療衞生研究基金（HMRF）資助，由環境局提供技術支援，包括由環境保護署（環保署）進行採樣計劃和渠網綜合分析，並由渠務署提供優化採樣和抽取污水樣本的行動支援。污水監測過程包括多個步驟：如抽取樣本、滅活處理、離心濃縮、核酸提取、基因檢測和數據分析。現時世界上並沒有一套在污水中檢測新冠病毒的標準和通用的方法，港大的研究團隊經過多番研究，至2020年12月底實現突破。

因應香港2020年11月中之後出現的第四波新冠疫情的發展，專家團隊聯同環保署及渠務署，選擇有群組感染的屋苑大廈的周邊屋苑或相關區域進行污水採樣監測，協助相關部門評估疫情，以便由政府盡快採取跟進措施（包括發出強制檢測令）。2020年12月底至今年1月初，團隊利用污水檢測成功在彩雲（二）邨找到10個感染個案，成為全球基於污水監測發出社區強制檢測令找出隱性感染個案的首例。2020年12月28日至2021年2月9日，政府共對污水檢測呈陽性的26個區域發出強檢令，其中包括「受限區域」下的強制檢測，找出超過50個確診個案，切斷了這些社區中的隱性傳播鏈。

團隊於研究初期原計劃每星期處理和分析20餘個樣本，至今年1月中人手增加至15人後，檢測能力提升至每星期約170個樣本，在一個月之內將分析能力提升了7倍以配合香港抗疫的需要。

研究團隊和環境局正致力增加污水檢測能力，推動將研發技術轉移給幾個商業實驗室。同時，團隊亦正協同環境局、環保署、渠務署和食物及衞生局研究新的污水採樣計劃，優化整個污水監測計劃以應對疫情發展。長遠而言，新冠病毒污水監測將能為政府、其他機構及公眾提供與公共衛生相關的輔助性信息，讓各界攜手抗疫，同時把香港研發的先進技術及成功經驗推展至世界各地，為今後利用污水流行病學服務公眾健康和應對其他新興重大疾病的挑戰積累寶貴經驗

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責任編輯：蘇文軒