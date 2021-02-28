【食用安全】5歲女童食自家製泡菜後險死　指甲嘴唇發紫缺氧中毒

▲ 5歲女童食自家製泡菜後險死，指甲嘴唇發紫缺氧中毒。

在家醃製食物要小心，內地一名5歲女童近日食用自家製泡菜後，不停嘔吐、嘴唇指甲發紫，送院證實為亞硝酸鹽中毒，經搶救後順利脫險。本港兒科專科醫生曾指出，醃製類食品較易含大量硝酸鹽，建議1歲半以下的嬰幼兒應避免食用。

據內地媒體報道，浙江紹興一名5歲王姓女童，近日吃下家中醃製了兩星期的泡菜後，出現了不適症狀。女童被送入醫院急症室後，嘴唇和指甲變成紫色，檢測到血氧飽和度只有83%（正常一般為94%以上），出現明顯缺氧症狀。

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經詢問病情後，判斷女童是泡菜中亞硝酸鹽引起的中毒。醫生為女童使用特效解毒藥後，情形有所好轉。女童的嘴唇由青紫轉紅潤，指甲青紫也退去，而血氧飽和度也回復到正常值，脫離生命危險。

報道引述醫生表示，醃菜在醃製後的兩個星期內，亞硝酸鹽含量達到最高峰，之後便開始下降，一個月左右就可以放心食用。

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香港兒童健康基金主席歐陽卓倫醫生曾受訪稱，醃肉及蔬菜較易含有大量硝酸鹽，過去就曾有4、5歲的小朋友因吃燻蹄，出現嘴唇泛藍情形，其後確診患上「藍嬰綜合症」。

對於食物中的硝酸鹽含量，他建議1歲半以下的嬰幼兒不要吃醃製類食品，市民買蔬菜回家食用時，亦應浸水15分鐘以上徹底洗淨。

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責任編輯：羅嘉欣