【好人好事】愛心社區飯堂提供免費堂食助基層　失業阿姨經濟拮据：已一年沒外出吃飯

▲ 銀杏館推出社區飯堂，為基層人士提供免費堂食。

社企「銀杏館」一直為基層及長者免費派發飯盒，上週五（26日）更推出「愛分享社區飯堂」，為有需要人士提供免費堂食服務。

銀杏館於Facebook專頁分享社區飯堂運作情況，職員指首天有一位阿姨來辦理手續，她因失業經濟拮据，與社工見面後獲批准其申請，留下來享用晚餐。

她坐在餐廳一角，吃了幾口之後，雙眼突然通紅，流下眼淚。職員見狀立即上前慰問，阿姨激動地捉着職員的手道謝，

真係好多謝你哋！妳知道嗎，我已經足足有一年沒外出吃飯……

職員在文中指出，一頓簡單的飯菜，對很多人來說可能只是微不足道，但對某些基層市民來說，一頓飯卻可帶來無限安慰；呼籲有能力的市民進行餐膳認購，為弱勢社群出一分力。

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責任編輯：王明芳