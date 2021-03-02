【眼睛健康】中大調查指近4成受訪兒童患眼敏感、捽眼可致失明　建議避免接觸花粉毛公仔等致敏源另可用眼藥水止痕

▲ 中大調查指近4成受訪兒童患眼敏感、捽眼可致失明。（曾耀輝攝）

眼過敏隨時引致失明，中大調查發現近四成受訪兒童患眼敏感，當中九成感眼部痕癢，專家指眼痕癢令患者經常捽眼，容易導致角膜變形，令近視或散光加深，嚴重者可導致失明。有患者表示，一年內散光度數加深100度，看電話時右眼視力突然變矇，以為是不良的看電話姿勢而引致，激光矯視術前檢查才發現患有錐形角膜。

中文大學於2015年3月至2017年12月，訪問了3,069名介乎6至8歲小朋友，發現1,303名兒童有眼敏感徵狀，當中九成出現眼部痕癢，逾五成四眼睛發紅，逾五成一有流眼水徵狀。

醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，痕癢令患者經常捽眼，容易導致角膜變形，令近視或散光加深，逾六成八受訪兒童認為眼敏感影響日常生活，當中2.8%兒童曾因過敏而需向學校請病假，指病情愈嚴重和持久，對日常生活的影響愈大。他建議家長應讓子女避免接觸花粉、塵蟎、毛公仔等致敏源，另可用眼藥水代替捽眼止痕，減少捽眼的機會。

26歲自小患有濕疹及眼晴敏感的麥小姐稱，每隔3至4個月便會敏感紅眼發作，經常忍不住捽眼。散光度數由2019年的75度，上升至去年初的175度，看電話時右眼突然變矇，以為純粹是經常臥床看電話而散光加深。視力模糊令她長時間集中注意力眼睛十分疲累，故去年9月決定進行激光矯視，術前經角膜地形圖掃描檢查始知患有錐形角膜，被告知右眼須即時做手術阻止視力惡化，否則需要眼角膜移植。

眼科醫生陳頌恩表示，眼敏感會引致痕癢，令患者經常捽眼而容易導致錐形角膜，可引致近視和散光加深、視力模糊、眩光、急性角膜水腫，嚴重可導致失明，患者普遍介乎10至40歲，亦曾有2至3歲兒童發病，患者日常習慣捽眼，或患眼敏感、哮喘、濕疹等過敏症。

他指出，患者發病至病情惡化的過程可長達10至20年，「不少人以為是普通近視和散光加深，容易忽視問題」，呼籲有相關徵狀的市民盡快求醫，以免視力進一步惡化。

眼科醫生伍立祺補充，在正常的情況下，成人的散光度數5年內只會改變20度，若1年內散光加深20度或以上，導致需要更換眼鏡，或有機會患上錐形角膜。

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記者：陳麗娜