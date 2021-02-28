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【確診個案】紅磡德萃幼稚園女職員曾檢測呈陰性衞生署列確診個案　歐家榮：曾有類似個案不存在假陽性問題

社會 18:22 2021/02/28

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（經濟日報資料圖片）

紅磡德萃幼稚園一名女職員昨日確診新冠肺炎，患者曾於北大嶼山醫院香港感染控制中心進行兩次檢測及血液測試，結果均屬陰性。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，以前的個案亦有曾似情況，可能患者的比較「水尾」時才證測得到，不存在假陽性的問題。

紅磡德萃幼稚園發言人表示，該名文書職員已分別於2月26日下午及2月27日早上於北大嶼山醫院香港感染控制中心進行兩次檢測及血液測試，結果均屬陰性及顯示其沒有新冠病毒抗體，即表示沒有受到感染。

校方一直與衞生防護中心緊密聯絡，但中心仍以該名員工於2月25日的測試樣本作準，於2月27日判斷為確診個案。該職員目前仍在北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日於記者會上表示，該名女職員昨日確診，其在社區檢測中心的樣本是經衞生防護中心核實，其後證實確診。他表示，得知女患者在入院後有部分測試結果呈陰性，以前的個案亦有曾似情況，可能患者的比較「水尾」時才證測得到，不存在假陽性的問題。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：郭詩詩

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