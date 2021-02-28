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【確診疫廈】再有多幢大廈有人確診納入強制檢測　包括珀麗灣26座、觀塘曉光街44號富華閤等

社會 16:41 2021/02/28

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日(28日)再增22宗確診個案，17宗涉及本地個案，包括4宗感染源頭未明。再有多幢大廈出現確診個案需強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，不明個案中涉及多幢大廈及酒店，包括：

  • 觀塘安泰邨智泰樓
  • 秀茂坪邨秀逸樓
  • 九龍觀塘駿業街52至56號中海日昇中心
  • 珀麗灣6座
  • 秀茂坪曉光街曉麗苑D座曉暉閤
  • 月華街泰康樓B座
  • 灣仔旭逸雅捷酒店
  • 銅鑼灣柏寧酒店
  • 九龍諾富特酒店
  • 柴灣東華二邨裕興樓
  • 灣仔三元大廈
  • 金鐘力寶中心1座
  • 屯門友愛邨愛智樓
  • 大角咀珀麗酒店

另外，再有多幢大廈出現確診個案需強制檢測，包括：

  • 山頂加列山道41號明德國際醫院員工宿舍
  • 珀麗灣26座
  • 觀塘曉光街44號富華閤
  • 官立嘉道理爵士中學
  • 元朗教育路88號寶城洋樓
  • 元朗大南街76號

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記者：洪芷晴

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