【確診疫廈】再有多幢大廈有人確診納入強制檢測 包括珀麗灣26座、觀塘曉光街44號富華閤等
社會 16:41 2021/02/28
本港新冠肺炎疫情持續，今日(28日)再增22宗確診個案，17宗涉及本地個案，包括4宗感染源頭未明。再有多幢大廈出現確診個案需強制檢測。
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，不明個案中涉及多幢大廈及酒店，包括：
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 秀茂坪邨秀逸樓
- 九龍觀塘駿業街52至56號中海日昇中心
- 珀麗灣6座
- 秀茂坪曉光街曉麗苑D座曉暉閤
- 月華街泰康樓B座
- 灣仔旭逸雅捷酒店
- 銅鑼灣柏寧酒店
- 九龍諾富特酒店
- 柴灣東華二邨裕興樓
- 灣仔三元大廈
- 金鐘力寶中心1座
- 屯門友愛邨愛智樓
- 大角咀珀麗酒店
另外，再有多幢大廈出現確診個案需強制檢測，包括：
- 山頂加列山道41號明德國際醫院員工宿舍
- 珀麗灣26座
- 觀塘曉光街44號富華閤
- 官立嘉道理爵士中學
- 元朗教育路88號寶城洋樓
- 元朗大南街76號
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記者：洪芷晴