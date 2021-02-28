【新冠肺炎】醫管局總部資訊科技及醫療訊息部再多一名員工確診　與早前確診的職員同一樓層工作兩人辦公室相鄰

▲ 醫管局總部資訊科技及醫療訊息部再多一名員工確診，與早前確診的職員同一樓層工作兩人辦公室相鄰。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（28日）新增22宗確診個案，較昨日33宗確診回落，4宗不明源頭個案，5宗輸入個案，其餘17宗與本地個案，年齡由4至71歲，10男12女，累計11,006宗確診個案。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，醫管局總部資訊科技及醫療訊息部再多一名員工確診，負責文職工作，與早前確診的職員同一樓層工作、兩人的辦公室相鄰；早前確診的職員於2月22日有病徵，2月23日確診，當時50多位同層同事已進行檢測全部呈陰性，包括今次確診員工，隨後因喉嚨痛、肌肉痛，於2月26日再做檢測翌日呈陽性，衞生防護中心九龍醫院R座1樓同層職員須進行檢測，地下職員需要檢疫和在家工作，並全幢R座再次全面消毒。

一名73歲男病人（個案編號：5754）因初步確診，去年11月23日被送往將軍澳醫院，於12月9日轉送本院成人深切治療部接受隔離治療。病人經治療後，病毒抗體呈陽性，衞生署於今年1月28日解除其隔離令。病人因呼吸衰竭先後於成人深切治療部及普通病房繼續留醫，惟其病情其後持續惡化，延至昨晚11時16分於成人深切治療部離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有193名確診病人於公立醫院離世。

截至今日早上9時，過去24小時共有16名病人出院，至今共有10,536名確診或疑似病人康復出院。



醫管局指，現時共有218名確診病人分別於24間公立醫院、社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中17人情況危殆， 13人情況嚴重，其餘188人情況穩定。目前公立醫院已啟用673間負壓病房，合共1,202張負壓病床。

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記者：陳麗娜