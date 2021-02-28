【源頭不明】居安泰邨智泰樓20歲男子染疫其母兄初步確診　友人現病徵在K11 Musea曲奇店工作

▲ 居安泰邨智泰樓20歲男子染疫及其母兄初步確診，友人現病徵在K11 Musea曲奇店工作。

本港今日（28日）新增22宗新冠肺炎確診個案，5宗為輸入個案，本地病例佔17宗，當中4宗屬源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上匯報時表示，源頭不明個案包括一名20歲男士，為旺角一間體育店兼職員工，他2月24日發病，2月21日最後一天上班，與家人居於觀塘安泰邨智泰樓，該大廈會被納入強制檢測範圍。

歐家榮，患者的58歲﹑於將軍澳醫院4S病房任職助理服務員的媽媽，以及29歲做拳擊教練的哥哥亦初步確診，其中媽媽2月27日發病，知悉兒子染疫後做檢測，結果初步陽性；哥哥則於2月25日發病，與家人住秀茂坪邨秀逸樓，自去年12月後已無上班，但潛伏期到過弟弟家中聚餐用膳。

歐家榮續稱，該名20歲患者同住安泰邨智泰樓的友人，同樣出現病徵，已安排送往醫院做檢測，他2月22日發病，在K11 Musea一間名為「Twinkie Cookies」的曲奇店工作，2月21日最後一日上班，16至20日期間則無上班，暫未知其化驗結果。

另外，建造業議會一名53歲女員工染疫，同屬源頭不明個案，她曾到K11 Musea食下午茶，更連續兩日到4區訓練中心出席講座及簡介會，詳情即看：【下一頁】

K11 Musea Cartier女員工確診，約10名同事要檢疫；傳染期曾到3間酒店大堂工作的男患者，曾到銅鑼灣「牛大人」用膳，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩