【名潮食館群組】K11 Musea名潮食館再增10人染疫　累計44人確診

▲ K11 Musea名潮食館今日再增10人染疫。

新冠肺炎疫情持續，今日（28日）新增22宗確診個案，當中17宗屬本地個案；今日另有10多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增的個案中有10人涉及「名潮食館群組」，包括2名2月19日中午進食的食客，以及8名為緊密接觸者，當中一名為食客的密切接觸者，他於金鐘力寶中心夏禮文律師行工作，其最後上班日為2月25日。

另有一宗個案是與流行病學有關，涉及一名黃頌仁醫務所診所護士（個案編號：11002），居屯門友愛邨愛智樓，另傳染期時曾居大角咀柏麗酒店。其最後上班日為2月27日，當局發現名潮食館群組曾有3名食客（個案編號：10960、10932、10979），在2月22日及2月24日下午曾到此診所求醫。

當局相信診所護士是由曾求醫的食客傳染，平日工作主要負責登記及配藥，4名護士及醫生以及一名清潔工被列緊密接觸者。當局呼籲曾於2月22日及24日下午4至6時曾到上址求醫的病人要聯絡衞生防護中心。

歐家榮指出，名潮食館至今有20名食客確診，而當名潮食館出現確診個案時已要求食館的員工及食客做檢測，認為現時的爆發主要圍繞名潮食館，惟今日有確診個案在商場有其他員工確診，故已發強檢公告，又指認為K11 Musea有環境污染，相信有可能是患者的飛沬而污染環境，暫未知K11 Musea有多少員工須要檢測。

今日亦有部分個案與K11 Musea有關，詳細即看：【下一頁】

一名於K11 Musea Twinkie Cookies工作的人士出現病徵，其最後上班日為2月21日，2月22日發病，當局已安排其到伊利沙伯醫院做檢測

一名於建造業議會工作的53歲女子，曾於2月19至20日到K11 Musea 5樓的餐廳 Lilium by Gitone進食下午茶

K11 Musea Cartier一名33歲女子確診，2月21日發病，最後上班日為2月21日，其約10名員工須檢測，2月26日到社區檢測中心做檢測後確診

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K11 Musea今明兩日閉館，並自設流動檢測站為員工及租戶免費檢測。詳細即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩