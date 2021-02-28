范徐麗泰倡立法會選舉劃分至少10個選區　參選人須取特首選委提名

▲ 前全國人大常委范徐麗泰今日有份出席座談會。（經濟日報資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日到深圳出席座談會，就香港選舉制度聽取意見。與會的前全國人大常委范徐麗泰表示，會上談及應該取消5席俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別，她個人又認為，應將5個地區直選改劃成至少10區，而參選人也需要有特首選委提名。

范徐麗泰認為，區議員屬非政權性的區域組織，是不能在政權中起作用，故要考慮，區議會代表應否佔立法會及特首選委會席位，而她認為，按《基本法》立法原意，特首選委是毋須有區議會代表，透過區議會晉身立法會的5席「超區」席位，也應該要取消，其中特首選委中的117席區議會代表，可改由全國政協中的港區政協擔任當然代表。

現時立法會有5個地區直選選區，范徐麗泰認為，應該至少劃分成10個選舉，並且不再沿用比例代表制。她解釋，當初是希望有多元化意見，令小黨派都有代表，但現時發現，取得低於10%而進入議會的人士，都是比較偏激、激進，而且知名度不高。她又建議，應改最高票數的2名候選人當選，而參選人也需要取得特首選委提名。

據新華社報道，座談會一連2日在深圳舉行，以聽取香港社會各界人士，對完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」的意見。除了夏寶龍，港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧及駐港國安公署署長鄭雁雄也有參與。

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責任編輯：陳宛彤