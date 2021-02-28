【達哥逝世】達哥歷三段婚姻心臟病發後分配遺產　吳孟達生前為子女早立平安紙

▲ 吳孟達早年已立下平安紙。

資深演員吳孟達昨日因肝癌離世，享年70歲，半生多情的達哥歷三段婚姻，共有5名子女，而7年前達哥因心臟衰竭入院，經歷這場大病後令達哥有所啟發，他曾於訪中透露，為免將來麻煩，聽從朋友意見立下平安紙分配遺產。

人稱達哥的吳孟達經歷過有三段婚姻，1976年之時，25歲時的達哥跟圈外女友麥莉莉結婚，婚後麥莉莉為吳孟達誕了雙胞胎女兒。後來吳孟達認識了藝人盧少慈，後來吳孟達跟髮妻離婚﹐1989年跟盧少慈共同生活，盧少慈並為達哥生下一女。

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▲ 吳孟達曾於工作途中感到心臟不適。

不過吳孟達在新加坡拍電影《花田囍事》邂逅了藝人侯珊燕，二人在96年在馬來西亞結婚，至今第三任太太為達哥誕下一子一女，3位伴侶一共為達哥誕下5名子女。

2014年，達哥因病毒感染致心臟衰竭，嚴重得要留醫ICU，至後來經過手術及治療後，才慢慢康復起來，自此達哥開始減產及注重飲食，除了戒絕煙酒外，他更聽好友駱應鈞意見，立下平安紙分配財產。

▲ （經濟日報圖片）

達哥曾於媒體訪問中提及遺產的分配，他表示徵詢過法律界朋友意見，若果不一早做準備，怕將來好麻煩，

他當時不諱言現任妻子侯珊燕還年輕，她所生的一對子女亦較年幼，故需要較多的照顧，達哥當時曾表示經此一役，以後更珍惜家庭生活。

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其實達哥早年於內地節目談起身體近況，並指當年心臟因受病毒感染而出現很大問題：「那個時候真的甚麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心，包括感覺幾年沒拍了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了。夜闌人靜的時候，感覺好像自己就要走了。」

達哥的身體亦早已大不如前，在為電影《少林寺之得寶傳奇》拍攝海報時，他擺出不同Pose拍照，但就突然感到心臟不適。他本來忍痛繼續拍照，但最後也忍不住手搓胸口，並且站立都不穩，臉色漸變蒼白。

達哥曾稱因要照家人，仍希望繼續演戲，演戲半生，吳孟達仍對演戲充滿熱誠，決不言休。達哥曾接受《經濟日報》訪問稱：「我不會讓自己停下來，因為當個腦一停，第一，食老本；第二，唔好玩，演時都冇興奮冇高潮。我永遠唔會畀自己求其演就算，直到死個日都唔會。」

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