【新冠肺炎】今日新增22宗確診個案　4宗涉感染源頭不明

▲ 今日新增22宗確診個案，4宗涉感染源頭不明。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（28日）新增22宗確診個案，較昨日33宗確診回落，4宗不明源頭個案，5宗輸入個案，其餘17宗與本地個案，年齡由4至71歲，10男12女，累計11,006宗確診個案。傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代詳情。

5宗輸入個案中，4宗涉新來港外傭現變異病毒株。K11 Musea名潮食館群組另新增10宗初步確診，累計44人染疫22名食客中招。

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記者：陳麗娜