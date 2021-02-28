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【新冠肺炎】今日新增22宗確診個案　4宗涉感染源頭不明

社會 16:33 2021/02/28

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今日新增22宗確診個案，4宗涉感染源頭不明。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（28日）新增22宗確診個案，較昨日33宗確診回落，4宗不明源頭個案，5宗輸入個案，其餘17宗與本地個案，年齡由4至71歲，10男12女，累計11,006宗確診個案。傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代詳情。

5宗輸入個案中，4宗涉新來港外傭現變異病毒株。K11 Musea名潮食館群組另新增10宗初步確診，累計44人染疫22名食客中招。

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【源頭不明】居安泰邨智泰樓20歲男子染疫及其母兄初步確診，友人現病徵在K11 Musea曲奇店工作。詳情即看：【下一頁】

【確診疫廈】再有多幢大廈有人確診納入強制檢測，包括珀麗灣26座、觀塘曉光街44號富華閤等。詳情即看：【下一頁】

【名潮食館群組】K11 Musea名潮食館再增10人染疫，累計44人確診。詳情即看：【下一頁】

【源頭不明】建造業議會53歲女員工染疫曾到K11 Musea食下午茶，連續兩日到4區訓練中心出席講座及簡介會。詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】醫管局總部資訊科技及醫療訊息部再多一名員工確診，與早前確診職員同一樓層工作兩人辦公室相鄰。詳情即看：【下一頁】

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【源頭不明】K11 Musea Cartier女員工確診約10名同事要檢疫，傳染期到3酒店工作男患者曾於銅鑼灣「牛大人」用膳。詳情即看：【下一頁】

【初步確診】中環LBC Express菲律賓籍男收銀員初步確診，曾到過元朗分店。詳情即看：【下一頁】

同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

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記者：陳麗娜

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