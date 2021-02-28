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陳茂波：電子消費券細節待定　會兼顧用戶體驗及計劃成效

政治 16:30 2021/02/28

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財政司司長陳茂波今（28日）表示，電子消費券的細節待定。（財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波今（28日）表示，電子消費券的設計及執行細節，將關繫到用戶體驗及計劃成效，例如分期的期數及每次發放的金額等，但目前僅屬初步構思，強調當局在擬定計劃的細節時將仔細考慮市民及商戶的意見，也會照顧沒有電子錢包，和行動不便的市民在申請及使用消費券時的安排。

陳茂波今在網誌稱，明白電子消費券各種不同的安排各有其利弊，唯「最終也需要作出取捨」，希望市民諒解最終方案未必能滿足所有人的願望。他舉例指，有市民希望可將金額一筆過注入消費券以供使用，但同時有意見認為這是變相傾斜大商戶，也有市民希望消費券的使用期限可以更長，讓他們慢慢使用，但陳茂波認為，這可能削弱計劃刺激消費的效用。他稱，當局在敲定細則時，會在儲值支付營運商可應付的技術範圍內，盡量兼顧用戶體驗及計劃成效，強調電子消費券計劃的設計，務求達到資源能聚焦支持本地經濟，讓市民和企業受惠，促進較多的就業機會。

另外，陳茂波又指，新一份預算案的措施，已盡量平衡不同方面的需要和負擔能力，力求支援社會所需，避免加重市民的生活負擔，舉例指上調股票交易印花稅率，也審慎考慮了本港金融市場競爭力及未來發展等因素。

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責任編輯：尹櫻霖

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