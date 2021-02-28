  • 23°C
香港時間 : 2021302日 (二) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【源頭不明】建造業議會53歲女員工染疫曾到K11 Musea食下午茶　連續兩日到4區訓練中心出席講座及簡介會

社會 17:09 2021/02/28

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

建造業議會53歲女員工染疫，她曾到K11 Musea食下午茶。

本港今日（28日）新增22宗新冠肺炎確診個案，5宗為輸入個案，本地病例佔17宗，當中4宗屬源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上匯報時表示，其中一宗源頭不明個案為53歲女子，在觀塘駿業街56號中海日升中心38至39樓建造業議會工作，她2月25日發病，當日在公司安排的測試下結果呈陽性，2月26日最後一日上班，居馬灣珀麗灣6座，工作場所及居住大廈納入強制檢測範圍。

歐家榮指，該名患者2月22至23日到過不同地方出席講座及簡介會，包括位於南區漁光道﹑葵菁葵合街﹑九龍灣大業街及北區鳳南路的建造業議會訓練中心，當時患者及參與者都有戴口罩，期間亦無飲食，中心會聯絡曾參與活動的人士做檢測。

他亦提及，該名患者2月19至20日到過K11 Musea 5樓的「Lilium」餐廳食過下午茶，但當時非患者傳染期。

衞生防護中心亦公布，源頭不明個案亦包括一名居於觀塘安泰邨智泰樓20歲男子，其母兄亦初步確診，友人則現病徵，於K11 Musea一間曲奇店工作，詳情即看：【下一頁】

K11 Musea Cartier女員工確診，約10名同事要檢疫；傳染期曾到3間酒店大堂工作的男患者，曾到銅鑼灣「牛大人」用膳，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】今日新增22宗確診個案　4宗涉感染源頭不明
16:33 2021/02/28
【新冠肺炎】今日新增22宗確診個案　4宗涉感染源頭不明
【新冠肺炎】新增25間食肆曾有確診者到訪　42歲名潮食館群組女患者食遍6餐廳
11:02 2021/02/28
【新冠肺炎】新增25間食肆曾有確診者到訪　42歲名潮食館群組女患者食遍6餐廳
【N無津貼】 ​關愛基金第二輪N無津貼3人住戶明起接受申請　每戶可獲12,500元
11:49 2021/02/28
【N無津貼】 ​關愛基金第二輪N無津貼3人住戶明起接受申請　每戶可獲12,500元
傳染病 衞生防護中心 衞生署 建造業議會 九龍灣 珀麗灣 K11 MUSEA 肺炎 新冠肺炎 下午茶

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣