【源頭不明】建造業議會53歲女員工染疫曾到K11 Musea食下午茶　連續兩日到4區訓練中心出席講座及簡介會

▲ 建造業議會53歲女員工染疫，她曾到K11 Musea食下午茶。

本港今日（28日）新增22宗新冠肺炎確診個案，5宗為輸入個案，本地病例佔17宗，當中4宗屬源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上匯報時表示，其中一宗源頭不明個案為53歲女子，在觀塘駿業街56號中海日升中心38至39樓建造業議會工作，她2月25日發病，當日在公司安排的測試下結果呈陽性，2月26日最後一日上班，居馬灣珀麗灣6座，工作場所及居住大廈納入強制檢測範圍。

歐家榮指，該名患者2月22至23日到過不同地方出席講座及簡介會，包括位於南區漁光道﹑葵菁葵合街﹑九龍灣大業街及北區鳳南路的建造業議會訓練中心，當時患者及參與者都有戴口罩，期間亦無飲食，中心會聯絡曾參與活動的人士做檢測。

他亦提及，該名患者2月19至20日到過K11 Musea 5樓的「Lilium」餐廳食過下午茶，但當時非患者傳染期。

衞生防護中心亦公布，源頭不明個案亦包括一名居於觀塘安泰邨智泰樓20歲男子，其母兄亦初步確診，友人則現病徵，於K11 Musea一間曲奇店工作，詳情即看：【下一頁】

K11 Musea Cartier女員工確診，約10名同事要檢疫；傳染期曾到3間酒店大堂工作的男患者，曾到銅鑼灣「牛大人」用膳，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩